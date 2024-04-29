В Германии назвали ошибку Запада, которая привела к критической ситуации на Украине
Генерал Куят: Страны Запада катастрофически недооценили Россию
Запад недооценил Россию, предполагая, что положение Украины в ходе боевых действий будет улучшаться. С таким заявлением выступил экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят. По его мнению, западные власти сделали только хуже, сорвав мирные переговоры в 2022 году.
"Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идёт война. Напротив: катастрофические последствия такого подхода можно предотвратить только, если удастся не допустить военного поражения за счёт скорейшего прекращения боевых действий и проведения мирных переговоров между двумя воюющими государствами", — сказал он в интервью Overton Magazin.
По словам военного, неверная оценка мощи России обернулась для Запада серьёзной проблемой. Он подчеркнул, что продолжение боевых действий с каждым днём уничтожают силы Украины. Поэтому Куят призвал западных политиков трезво оценить ситуацию, учитывая страдания мирных граждан, и прийти к миру дипломатическим путём.
Напомним, весной 2022 года в Стамбуле начались российско-украинские переговоры, итогом которых стало согласование предварительной версии документа обязательствами сторон. Позже Киев юридически запретил вести переговоры с действующими властями России. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад сорвал диалог между государствами. А на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас нет никаких предпосылок для начала разговора с Незалежной.
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