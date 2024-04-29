В Германии назвали ошибку Запада, которая привела к критической ситуации на Украине

Запад недооценил Россию, предполагая, что положение Украины в ходе боевых действий будет улучшаться. С таким заявлением выступил экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят. По его мнению, западные власти сделали только хуже, сорвав мирные переговоры в 2022 году.



"Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идёт война. Напротив: катастрофические последствия такого подхода можно предотвратить только, если удастся не допустить военного поражения за счёт скорейшего прекращения боевых действий и проведения мирных переговоров между двумя воюющими государствами", — сказал он в интервью Overton Magazin.