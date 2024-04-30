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30 апреля, 02:53

"Тупорылый чёрт": Украинская ведущая дала Зеленскому самую точную характеристику

Украинская ведущая Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны

Украинская телеведущая Снежана Егорова подвергла Владимира Зеленского жёсткой критике, обвинив его в отказе от переговоров и напрасной гибели военнослужащих. Так актриса ответила хейтерам, которые заклеймили её едва ли не "главным злом" после призывов к согражданам не поддерживать киевский режим.

"У чёрта тупорылого, который их обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит всё больше и больше оружия, грабит, наживается на войне и убивает их детей тоннами, кладбища растут — они ему хлопают, он [для них] молодец", — возмутилась Егорова в интервью YouТube-каналу Walk&Talk, отметив, что именно политик — главное зло.

Ведущая призналась, что сильно переживает за украинцев. Зеленский и его свита в конце концов сядут в самолёты и оставят гражданам разрушенную страну, предупредила она соотечественников.

Зеленский захотел получить десятилетнюю поддержку США
Зеленский захотел получить десятилетнюю поддержку США

Ранее американские СМИ поймали Зеленского на занижении потерь ВСУ, которые политик пытается восполнить за счёт принудительной мобилизации. А всего каких-то пять лет назад он обещал украинцам демократию, урегулирование конфликта в Донбассе и искоренение коррупции.

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Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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