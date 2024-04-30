"Тупорылый чёрт": Украинская ведущая дала Зеленскому самую точную характеристику

Украинская телеведущая Снежана Егорова подвергла Владимира Зеленского жёсткой критике, обвинив его в отказе от переговоров и напрасной гибели военнослужащих. Так актриса ответила хейтерам, которые заклеймили её едва ли не "главным злом" после призывов к согражданам не поддерживать киевский режим.

"У чёрта тупорылого, который их обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит всё больше и больше оружия, грабит, наживается на войне и убивает их детей тоннами, кладбища растут — они ему хлопают, он [для них] молодец", — возмутилась Егорова в интервью YouТube-каналу Walk&Talk, отметив, что именно политик — главное зло.