"Тупорылый чёрт": Украинская ведущая дала Зеленскому самую точную характеристику
Украинская ведущая Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны
Украинская телеведущая Снежана Егорова подвергла Владимира Зеленского жёсткой критике, обвинив его в отказе от переговоров и напрасной гибели военнослужащих. Так актриса ответила хейтерам, которые заклеймили её едва ли не "главным злом" после призывов к согражданам не поддерживать киевский режим.
"У чёрта тупорылого, который их обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит всё больше и больше оружия, грабит, наживается на войне и убивает их детей тоннами, кладбища растут — они ему хлопают, он [для них] молодец", — возмутилась Егорова в интервью YouТube-каналу Walk&Talk, отметив, что именно политик — главное зло.
Ведущая призналась, что сильно переживает за украинцев. Зеленский и его свита в конце концов сядут в самолёты и оставят гражданам разрушенную страну, предупредила она соотечественников.
Ранее американские СМИ поймали Зеленского на занижении потерь ВСУ, которые политик пытается восполнить за счёт принудительной мобилизации. А всего каких-то пять лет назад он обещал украинцам демократию, урегулирование конфликта в Донбассе и искоренение коррупции.
Flickr / President Of Ukraine