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Трамп нарвался на новые судебные штрафы в США

Суд оштрафовал Трампа на $11 тыс. за неуважение к суду и "оскорбления" в соцсети

30 апреля, 16:38
Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / ЕРА

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / ЕРА

В Нью-Йорке суд наложил штраф на экс-президента США Дональда Трампа в размере девяти тысяч долларов. Его признали виновным в нарушении судебного постановления о неразглашении информации по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщило агентство Reuters.

Обвинение доказало, что Трамп публиковал сведения в соцсети Truth Social. В общей сложности он сделал девять постов. Суд также обязал бизнесмена удалить эти "оскорбительные публикации". Кроме того, Трампа оштрафовали на две тысячи долларов за проявление неуважения к суду.

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Ранее сообщалось, что Трампа обязали выплатить более 80 миллионов долларов по делу о домогательствах. Иск в отношении миллиардера подала писательница Джин Кэрролл. Также политика признали виновным в налоговом мошенничеством. Теперь он должен выплатить государству 355 миллионов долларов. По данным Bloomberg, судебные тяжбы и услуги адвокатов обошлись предпринимателю в миллионы долларов, а значит, ему может не хватить денег на предвыборную кампанию в борьбе за кресло президента США.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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