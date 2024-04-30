Трамп нарвался на новые судебные штрафы в США
Суд оштрафовал Трампа на $11 тыс. за неуважение к суду и "оскорбления" в соцсети
Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / ЕРА
В Нью-Йорке суд наложил штраф на экс-президента США Дональда Трампа в размере девяти тысяч долларов. Его признали виновным в нарушении судебного постановления о неразглашении информации по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщило агентство Reuters.
Обвинение доказало, что Трамп публиковал сведения в соцсети Truth Social. В общей сложности он сделал девять постов. Суд также обязал бизнесмена удалить эти "оскорбительные публикации". Кроме того, Трампа оштрафовали на две тысячи долларов за проявление неуважения к суду.
Ранее сообщалось, что Трампа обязали выплатить более 80 миллионов долларов по делу о домогательствах. Иск в отношении миллиардера подала писательница Джин Кэрролл. Также политика признали виновным в налоговом мошенничеством. Теперь он должен выплатить государству 355 миллионов долларов. По данным Bloomberg, судебные тяжбы и услуги адвокатов обошлись предпринимателю в миллионы долларов, а значит, ему может не хватить денег на предвыборную кампанию в борьбе за кресло президента США.