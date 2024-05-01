Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао приговорён в США к 4 месяцам тюрьмы
В США к четырём месяцам тюремного заключения приговорён основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао. Об этом сообщили американские СМИ.
Чжао признали виновным в нарушении закона о банковской тайне и осуществлении денежных переводов без лицензии: через его криптобиржу было проведено свыше полутора миллионов трансакций на сумму около 900 миллионов долларов, якобы связанных с финансированием терроризма и нарушением американских санкций.
"Судья Федерального суда Сиэтла приговорил основателя криптобиржи Binance Чанпэн Чжао к четырём месяцам тюремного заключения. Суд смягчил наказание, поскольку обвиняемый сотрудничал с американскими властями", — информировала The Wall Street Journal.
Обвинение настаивало на трёх годах тюрьмы, но в ноябре 2023 года Чжао пошёл на сделку с Правительством США: он покинул пост гендиректора Binance и уплатил штраф в размере 50 миллионов долларов.
Напомним, в конце сентября 2023 года криптовалютная биржа Binance ушла из РФ и продала российский бизнес компании CommEX. Пользователей при этом успокоили, что их активы надёжно защищены. В марте этого года, однако, стало известно, что преемница Binance в России закрывается. Сайт CommEX прекратит работу 10 мая, после чего пользователи утратят доступ к любому контенту биржи. Клиентам рекомендовалось быстрее избавиться от активов, связанных с площадкой, и закрыть позиции.
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