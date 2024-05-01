Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао приговорён в США к 4 месяцам тюрьмы

В США к четырём месяцам тюремного заключения приговорён основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао. Об этом сообщили американские СМИ.

Чжао признали виновным в нарушении закона о банковской тайне и осуществлении денежных переводов без лицензии: через его криптобиржу было проведено свыше полутора миллионов трансакций на сумму около 900 миллионов долларов, якобы связанных с финансированием терроризма и нарушением американских санкций.

"Судья Федерального суда Сиэтла приговорил основателя криптобиржи Binance Чанпэн Чжао к четырём месяцам тюремного заключения. Суд смягчил наказание, поскольку обвиняемый сотрудничал с американскими властями", — информировала The Wall Street Journal.

Обвинение настаивало на трёх годах тюрьмы, но в ноябре 2023 года Чжао пошёл на сделку с Правительством США: он покинул пост гендиректора Binance и уплатил штраф в размере 50 миллионов долларов.