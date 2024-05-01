Президент Грузии Зурабишвили призвала МВД остановить силовой разгон в Тбилиси
Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA / Radek Pietruszka
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили потребовала немедленно прекратить силовой разгон митингующих в центре Тбилиси. Соответствующую просьбу президент адресовала главе МВД страны Вахтангу Гомелаури.
Политик заявила, якобы до вмешательства спецназа акция протеста против нашумевшего закона об иноагентах проходила мирно. Силы сторон непропорциональны, так как "молодёжь" пришла на демонстрацию "с голыми руками", считает она.
"Я призываю министра внутренних дел незамедлительно прекратить разгон мирной акции", — заключила Зурабишвили.
Напомним, что 30 апреля у стен грузинского парламента произошёл едва ли не самый агрессивный митинг оппозиции. На попытки штурма полицейского кордона силовики были вынуждены ответить слезоточивым газом и водомётами. За день до этого депутаты во втором чтении приняли законопроект об иноагентах. Рассмотрение инициативы тоже не обошлось без конфликтов.