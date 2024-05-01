Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 02:11

В США признали проблемы с созданием межконтинентальных ракет

Пентагон обвинил подрядчиков в задержке программы баллистической ракеты Sentinel

Задержка программы по созданию межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel для нужд ВС США связана с промедлениями подрядчиков. Так о причинах переноса испытаний МБР сразу на три года — до 2026-го — высказался замминистра обороны США Уильям Лаплант.

Комментируя эту тему на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей, замглавы Пентагона подчеркнул, что ведомству следовало заранее наладить взаимоотношения с ответственными за реализацию проекта компаниями.

"Так и есть", — признал Лаплант наличие проблем с Sentinel в ответ на вопрос одного из конгрессменов.

В Америке заявили о провале в создании гиперзвукового оружия и отметили отставание от РФ
В Америке заявили о провале в создании гиперзвукового оружия и отметили отставание от РФ

Проблемы преследуют США и в области гиперзвукового ракетного вооружения. Испытания марта прошлого года оказались неудачными, а в сентябре Пентагон и вовсе отменил запланированный пуск. Успешно протестировать разработку удалось лишь в марте 2024-го, но подробностей за океаном не озвучили.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Пентагон
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров