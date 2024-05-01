В США признали проблемы с созданием межконтинентальных ракет

Задержка программы по созданию межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel для нужд ВС США связана с промедлениями подрядчиков. Так о причинах переноса испытаний МБР сразу на три года — до 2026-го — высказался замминистра обороны США Уильям Лаплант.

Комментируя эту тему на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей, замглавы Пентагона подчеркнул, что ведомству следовало заранее наладить взаимоотношения с ответственными за реализацию проекта компаниями.