В США признали проблемы с созданием межконтинентальных ракет
Пентагон обвинил подрядчиков в задержке программы баллистической ракеты Sentinel
Задержка программы по созданию межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel для нужд ВС США связана с промедлениями подрядчиков. Так о причинах переноса испытаний МБР сразу на три года — до 2026-го — высказался замминистра обороны США Уильям Лаплант.
Комментируя эту тему на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей, замглавы Пентагона подчеркнул, что ведомству следовало заранее наладить взаимоотношения с ответственными за реализацию проекта компаниями.
"Так и есть", — признал Лаплант наличие проблем с Sentinel в ответ на вопрос одного из конгрессменов.
Проблемы преследуют США и в области гиперзвукового ракетного вооружения. Испытания марта прошлого года оказались неудачными, а в сентябре Пентагон и вовсе отменил запланированный пуск. Успешно протестировать разработку удалось лишь в марте 2024-го, но подробностей за океаном не озвучили.