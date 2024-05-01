"Предотвратить поражение ВСУ": В ОАЭ рассказали об опасном манёвре НАТО на Украине

Североатлантический альянс может открыто вступить в украинский конфликт, чтобы попытаться спасти ВСУ от краха. Об этом пишет эмиратская газета Al Khaleej.

"НАТО всё ещё может решить принять в нём непосредственное участие, чтобы предотвратить поражение Украины, что, как заявляют на Западе, крайне опасно для безопасности всего европейского континента", — говорится в статье.