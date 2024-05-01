Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 13:10

"Предотвратить поражение ВСУ": В ОАЭ рассказали об опасном манёвре НАТО на Украине

Al Khaleej: НАТО может открыто вступить в конфликт, чтобы спасти ВСУ от краха

Солдат НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Солдат НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Североатлантический альянс может открыто вступить в украинский конфликт, чтобы попытаться спасти ВСУ от краха. Об этом пишет эмиратская газета Al Khaleej.

"НАТО всё ещё может решить принять в нём непосредственное участие, чтобы предотвратить поражение Украины, что, как заявляют на Западе, крайне опасно для безопасности всего европейского континента", — говорится в статье.

Журналисты издания отмечают стремление Вашингтона продолжать поддерживать Киев, несмотря на отсутствие любых признаков предстоящей победы ВСУ. При этом в статье указывается, что страны НАТО больше говорят о намерении оказывать помощь, нежели что-то реально делают для Незалежной. В частности, по мнению авторов материала, нынешний пакет военной помощи на 61 миллиард долларов, предоставленный Киеву Штатами, вряд ли сможет что-либо изменить на поле боя.

На днях президент США Джо Байден окончательно утвердил законопроект о выделении Киеву нового пакета военной помощи. Его стоимость составляет 61 миллиард долларов. Туда вошли не только боеприпасы, но и военная техника. При этом поставки некоторого оружия Вашингтон начал тайно осуществлять ещё до принятия документа.

Белый дом: Украину не примут в НАТО в ближайшие несколько лет
Белый дом: Украину не примут в НАТО в ближайшие несколько лет
Наталья Исакова
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров