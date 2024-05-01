"Предотвратить поражение ВСУ": В ОАЭ рассказали об опасном манёвре НАТО на Украине
Al Khaleej: НАТО может открыто вступить в конфликт, чтобы спасти ВСУ от краха
Солдат НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Североатлантический альянс может открыто вступить в украинский конфликт, чтобы попытаться спасти ВСУ от краха. Об этом пишет эмиратская газета Al Khaleej.
"НАТО всё ещё может решить принять в нём непосредственное участие, чтобы предотвратить поражение Украины, что, как заявляют на Западе, крайне опасно для безопасности всего европейского континента", — говорится в статье.
Журналисты издания отмечают стремление Вашингтона продолжать поддерживать Киев, несмотря на отсутствие любых признаков предстоящей победы ВСУ. При этом в статье указывается, что страны НАТО больше говорят о намерении оказывать помощь, нежели что-то реально делают для Незалежной. В частности, по мнению авторов материала, нынешний пакет военной помощи на 61 миллиард долларов, предоставленный Киеву Штатами, вряд ли сможет что-либо изменить на поле боя.
На днях президент США Джо Байден окончательно утвердил законопроект о выделении Киеву нового пакета военной помощи. Его стоимость составляет 61 миллиард долларов. Туда вошли не только боеприпасы, но и военная техника. При этом поставки некоторого оружия Вашингтон начал тайно осуществлять ещё до принятия документа.