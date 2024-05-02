Два украинских беспилотника уничтожены в Ростовской области

В районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского Ростовской области уничтожено два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня около 02:00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА. По предварительным данным, в результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано", — написал глава региона в телеграм-канале.