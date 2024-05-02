Два украинских беспилотника уничтожены в Ростовской области
Губернатор Голубев: Два украинских беспилотника сбиты в Ростовской области
В районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского Ростовской области уничтожено два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Сегодня около 02:00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА. По предварительным данным, в результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано", — написал глава региона в телеграм-канале.
Ранее украинские беспилотники были сбиты в Курской, Брянской и Орловской областях. В результате происшествия никто не пострадал, однако после атаки в Курской и Орловской областях повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.
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