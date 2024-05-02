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2 мая, 00:13

Два украинских беспилотника уничтожены в Ростовской области

Губернатор Голубев: Два украинских беспилотника сбиты в Ростовской области

В районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского Ростовской области уничтожено два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня около 02:00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА. По предварительным данным, в результате атаки беспилотников пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано", — написал глава региона в телеграм-канале.

На территории Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА
На территории Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА

Ранее украинские беспилотники были сбиты в Курской, Брянской и Орловской областях. В результате происшествия никто не пострадал, однако после атаки в Курской и Орловской областях повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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