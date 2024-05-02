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2 мая, 08:00

Аксёнов: Украина как государство давно умерла, превратившись в бешеное животное

Аксёнов: Украина умерла как государство после трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Украина давно умерла как государство после произошедшего в Одессе в 2014 году. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя десятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.

"В оккупированном русском городе Одессе сожгли русских людей. Бандеровские ублюдки смаковали свои преступления, гордились тем, что добивали спасшихся из огня. Массовое убийство стало предметом национальной гордости. А Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию, в бешеное животное", — написал глава республики в телеграм-канале.

Аксёнов дополнил, что за десять лет преступники так и не понесли наказания. Однако многие из них уже "денацифицированы и горят в аду", подчеркнул глава Крыма.

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Напомним, ровно десять лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками "антимайдана". Они закончились разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". В результате случившегося жертвами стали 48 человек, более 250 пострадали. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров назвал трагедию спланированной акцией, а не стечением обстоятельств. А в МИД России подчеркнули, что справедливое возмездие настигнет ответственных за нападение на Дом профсоюзов, а Одесса станет подлинно свободной.

Володин назвал одну из важнейших целей СВО, вспоминая трагедию в Одессе 2 мая 2014 года
Володин назвал одну из важнейших целей СВО, вспоминая трагедию в Одессе 2 мая 2014 года
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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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