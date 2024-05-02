Аксёнов: Украина как государство давно умерла, превратившись в бешеное животное

Украина давно умерла как государство после произошедшего в Одессе в 2014 году. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя десятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.

"В оккупированном русском городе Одессе сожгли русских людей. Бандеровские ублюдки смаковали свои преступления, гордились тем, что добивали спасшихся из огня. Массовое убийство стало предметом национальной гордости. А Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию, в бешеное животное", — написал глава республики в телеграм-канале.

Аксёнов дополнил, что за десять лет преступники так и не понесли наказания. Однако многие из них уже "денацифицированы и горят в аду", подчеркнул глава Крыма.