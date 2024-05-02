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2 мая, 11:33

Не может ходить: Раненного в зоне СВО Эльмана Пашаева перевезли на лечение в Москву

SHOT: Раненного в зоне СВО экс-адвоката Пашаева перевезли на лечение в Москву

Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / ПАШАЕВ ТВ

Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / ПАШАЕВ ТВ

Экс-адвокат Эльман Пашаев не может ходить после контузии и тяжёлого ранения в ногу в зоне спецоперации (СВО). Как сообщает SHOT, его перевезли из Макеевки в одну из московских клиник.

Теперь столичным врачам предстоит поставить Пашаева на ноги в прямом смысле, так как из-за травмы поясницы и ноги он не может передвигаться. Пока медики не дают прогнозов относительно того, получится ли восстановить опорно-двигательную функцию пациента на все 100%.

Напомним, Эльман Пашаев получил серьёзное ранение под Угледаром. Адвокат, известный по защите актёра Михаила Ефремова, стал целью украинского беспилотника. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Оказалось, что юрист пострадал, защищая сослуживца. Жена Пашаева заявила, что её супруг контужен и с трудом может говорить.

"Врачи делают всё возможное": Жена Эльмана Пашаева рассказала о его состоянии
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Наталья Исакова
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