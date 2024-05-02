Не может ходить: Раненного в зоне СВО Эльмана Пашаева перевезли на лечение в Москву

Экс-адвокат Эльман Пашаев не может ходить после контузии и тяжёлого ранения в ногу в зоне спецоперации (СВО). Как сообщает SHOT , его перевезли из Макеевки в одну из московских клиник.

Теперь столичным врачам предстоит поставить Пашаева на ноги в прямом смысле, так как из-за травмы поясницы и ноги он не может передвигаться. Пока медики не дают прогнозов относительно того, получится ли восстановить опорно-двигательную функцию пациента на все 100%.