Не может ходить: Раненного в зоне СВО Эльмана Пашаева перевезли на лечение в Москву
SHOT: Раненного в зоне СВО экс-адвоката Пашаева перевезли на лечение в Москву
Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / ПАШАЕВ ТВ
Экс-адвокат Эльман Пашаев не может ходить после контузии и тяжёлого ранения в ногу в зоне спецоперации (СВО). Как сообщает SHOT, его перевезли из Макеевки в одну из московских клиник.
Теперь столичным врачам предстоит поставить Пашаева на ноги в прямом смысле, так как из-за травмы поясницы и ноги он не может передвигаться. Пока медики не дают прогнозов относительно того, получится ли восстановить опорно-двигательную функцию пациента на все 100%.
Напомним, Эльман Пашаев получил серьёзное ранение под Угледаром. Адвокат, известный по защите актёра Михаила Ефремова, стал целью украинского беспилотника. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Оказалось, что юрист пострадал, защищая сослуживца. Жена Пашаева заявила, что её супруг контужен и с трудом может говорить.