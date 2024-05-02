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2 мая, 13:00

Рэпершу Hofmannita заподозрили в побоях и порче чужого имущества на концерте в Москве

МВД проверяет рэпершу Hofmannita после скандального концерта в Москве

Полиция проверяет Hofmannita (Анна Михеева) после скандального концерта в Москве, пишет Mash со ссылкой на источник. На видео — то самое творческое и явно нетрезвое "откровение" на недавнем концерте в Москве: рэперша бросает телефоны зрителей, один из которых попал в голову зрительницы, и лежит на сцене. Также артистка не гнушалась целоваться с фанатками, и это при том, что у неё очень молодая аудитория.

Скандальный концерт рэперши Hofmannita в Москве. Видео © Mash

Теперь правоохранители проверяют блогершу. Им предстоит выяснить, была ли исполнительница в состоянии опьянения. Кроме того, звезду подозревают в нанесении побоев, порче чужого имущества, развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Сама артистка на данный момент находится в реабилитационном центре и заявляет, что в тот вечер просто перебрала со спиртным, и обещает оплатить разбитую технику. Что касается поцелуев, то рэперша признаётся, что не могла отказать фанатам.

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Ранее проблемы с законом появились у другого рэпера — Платины (Роберт Плаудис). Силовики увели артиста со сцены в клубе, где он отмечал свой день рождения. На него составили сразу три административных протокола, в том числе за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения и за нарушение порядка пребывания в России. Суд принял решение о депортации рэпера.

Обложка ©

Mash

Матвей Константинов
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