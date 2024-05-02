Рэпершу Hofmannita заподозрили в побоях и порче чужого имущества на концерте в Москве

Полиция проверяет Hofmannita (Анна Михеева) после скандального концерта в Москве, пишет Mash со ссылкой на источник. На видео — то самое творческое и явно нетрезвое "откровение" на недавнем концерте в Москве: рэперша бросает телефоны зрителей, один из которых попал в голову зрительницы, и лежит на сцене. Также артистка не гнушалась целоваться с фанатками, и это при том, что у неё очень молодая аудитория.