Одесское землячество возложило цветы к стеле города в Александровском саду

Активисты одесского землячества в Москве возложили цветы к стеле "Одесса — город-герой", которая располагается в Александровском саду у стен Кремля. Памятную акцию приурочили к 10-летию со дня трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

Несколько десятков одесситов и их знакомых почтили память погибших в той трагедии. Многие из участников акции оказались свидетелями тех событий, которые вынудили их покинуть родной город. Активисты одесского землячества пришли с гвоздиками и георгиевскими ленточками, а также развернули плакат с фотографиями погибших.

"Недалёк тот день, когда Одесса будет освобождена, то преступление будет расследовано, все виновные будут наказаны, а на Куликовом поле воздвигнут православный храм", — приводит РИА "Новости" слова одного из участников акции.