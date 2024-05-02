Одесское землячество возложило цветы к стеле города в Александровском саду
Красные гвоздики. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Активисты одесского землячества в Москве возложили цветы к стеле "Одесса — город-герой", которая располагается в Александровском саду у стен Кремля. Памятную акцию приурочили к 10-летию со дня трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.
Несколько десятков одесситов и их знакомых почтили память погибших в той трагедии. Многие из участников акции оказались свидетелями тех событий, которые вынудили их покинуть родной город. Активисты одесского землячества пришли с гвоздиками и георгиевскими ленточками, а также развернули плакат с фотографиями погибших.
"Недалёк тот день, когда Одесса будет освобождена, то преступление будет расследовано, все виновные будут наказаны, а на Куликовом поле воздвигнут православный храм", — приводит РИА "Новости" слова одного из участников акции.
Напомним, ровно десять лет назад, 2 мая 2014 года, украинские радикалы подожгли Дом профсоюзов в Одессе с активистами "Антимайдана". Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон, после чего их добивали на земле. Только по официальным данным, в тот страшный день погибло 48 человек, пострадало более 250. Среди них есть дети. В памятную дату одесситы, несмотря на все риски, приносят цветы на место трагедии. В стороне не остались и жители России — активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской роты" почтили память погибших в этой ужасной трагедии.