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2 мая, 14:22

Одесское землячество возложило цветы к стеле города в Александровском саду

Красные гвоздики. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Красные гвоздики. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Активисты одесского землячества в Москве возложили цветы к стеле "Одесса — город-герой", которая располагается в Александровском саду у стен Кремля. Памятную акцию приурочили к 10-летию со дня трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

Несколько десятков одесситов и их знакомых почтили память погибших в той трагедии. Многие из участников акции оказались свидетелями тех событий, которые вынудили их покинуть родной город. Активисты одесского землячества пришли с гвоздиками и георгиевскими ленточками, а также развернули плакат с фотографиями погибших.

"Недалёк тот день, когда Одесса будет освобождена, то преступление будет расследовано, все виновные будут наказаны, а на Куликовом поле воздвигнут православный храм", — приводит РИА "Новости" слова одного из участников акции.

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Напомним, ровно десять лет назад, 2 мая 2014 года, украинские радикалы подожгли Дом профсоюзов в Одессе с активистами "Антимайдана". Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон, после чего их добивали на земле. Только по официальным данным, в тот страшный день погибло 48 человек, пострадало более 250. Среди них есть дети. В памятную дату одесситы, несмотря на все риски, приносят цветы на место трагедии. В стороне не остались и жители России — активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской роты" почтили память погибших в этой ужасной трагедии.

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Дарья Нарыкова
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