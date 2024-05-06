7 рабочих способов не отвлекаться на всё подряд и спокойно поработать хотя бы пару часов

С кем из нас не случалось застрять в соцсетях, поглядывая на часы и обещая себе, что через пять минут точно начнём работать? А потом эти пять минут превращались во все двадцать, а то и сорок… Если вам знакома эта ситуация, добро пожаловать в клуб! Сегодня делимся с вами семью способами, как справиться с отвлечениями и заставить себя поработать.

1. Представляйте, что вы в телевизоре

Как не отвлекаться на работе: 7 уникальных методов. Фото © Freepik / DC Studio

Поставьте перед собой телефон с включённой фронтальной камерой. Представьте, что вы снимаете видео для YouTube. Психологический эффект от того, что кто-то может вас видеть, подтолкнёт вас к более продуктивной работе. Да и кто захочет, чтобы зрители увидели, как он три часа смотрит в стену?

2. Регулярно убирайте всё лишнее

На вашем столе должно быть только самое необходимое. Чем меньше лишних предметов вокруг, тем проще сконцентрироваться на работе. Всё остальное — в ящик!

3. Включайте музыкальное сопровождение

Повышаем производительность: нестандартные способы сохранить фокус на работе и не отвлекаться. Фото © Freepik

Выберите один музыкальный трек или альбом и включите его на повтор на весь рабочий день. Это не только поможет вашему мозгу переключиться на рабочий ритм, но и избавит от постоянного выбора следующей песни. К тому же впоследствии ваш мозг привыкнет, что этот трек — для работы. Когда вы будете его включать, начать процесс будет легче.

4. Устраивайте "интернет-диету"

Если есть такая возможность, обязательно попробуйте отключить Wi-Fi на всех устройствах, кроме того, которое используете для работы. Если без интернета никак, включите режим "Не беспокоить" или используйте приложения, которые блокируют доступ к развлекательным "убийцам времени".

5. Используйте технику "Раз, два — и готово!"

7 креативных трюков, чтобы не терять концентрацию. Фото © Freepik / master1305

Техника "Помодоро" — ваш лучший друг. Работаем 25 минут, отдыхаем 5. Эти короткие интервалы помогут сохранить сосредоточенность без ущерба для работоспособности. Уж 25 минут поработать точно сможете?

6. Введите "дружеский контроль"

Договоритесь с приятелем или коллегой о взаимной отчётности: рассказывайте друг другу, что и как вы делали, каждый час работы. Знание того, что вам придётся отчитываться, может чудесно мотивировать.

7. Создайте рабочий наряд

Способы борьбы с отвлечениями: как эффективно работать несколько часов. Фото © Freepik

Создайте для себя "рабочий костюм". Это может быть что угодно, что заставляет вас чувствовать себя в боевом настроении. Главное, чтобы эта одежда ассоциировалась у вас с работой и концентрацией.