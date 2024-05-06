7 рабочих способов не отвлекаться на всё подряд и спокойно поработать хотя бы пару часов
Забудьте о бесконечном скроллинге и потерянных часах. Вот 7 необычных и весёлых способов обуздать вашу концентрацию и сделать рабочие часы по-настоящему продуктивными. Да, оказывается, быть продуктивным — это просто.
С кем из нас не случалось застрять в соцсетях, поглядывая на часы и обещая себе, что через пять минут точно начнём работать? А потом эти пять минут превращались во все двадцать, а то и сорок… Если вам знакома эта ситуация, добро пожаловать в клуб! Сегодня делимся с вами семью способами, как справиться с отвлечениями и заставить себя поработать.
1. Представляйте, что вы в телевизоре
Как не отвлекаться на работе: 7 уникальных методов. Фото © Freepik / DC Studio
Поставьте перед собой телефон с включённой фронтальной камерой. Представьте, что вы снимаете видео для YouTube. Психологический эффект от того, что кто-то может вас видеть, подтолкнёт вас к более продуктивной работе. Да и кто захочет, чтобы зрители увидели, как он три часа смотрит в стену?
2. Регулярно убирайте всё лишнее
На вашем столе должно быть только самое необходимое. Чем меньше лишних предметов вокруг, тем проще сконцентрироваться на работе. Всё остальное — в ящик!
3. Включайте музыкальное сопровождение
Повышаем производительность: нестандартные способы сохранить фокус на работе и не отвлекаться. Фото © Freepik
Выберите один музыкальный трек или альбом и включите его на повтор на весь рабочий день. Это не только поможет вашему мозгу переключиться на рабочий ритм, но и избавит от постоянного выбора следующей песни. К тому же впоследствии ваш мозг привыкнет, что этот трек — для работы. Когда вы будете его включать, начать процесс будет легче.
4. Устраивайте "интернет-диету"
Если есть такая возможность, обязательно попробуйте отключить Wi-Fi на всех устройствах, кроме того, которое используете для работы. Если без интернета никак, включите режим "Не беспокоить" или используйте приложения, которые блокируют доступ к развлекательным "убийцам времени".
5. Используйте технику "Раз, два — и готово!"
7 креативных трюков, чтобы не терять концентрацию. Фото © Freepik / master1305
Техника "Помодоро" — ваш лучший друг. Работаем 25 минут, отдыхаем 5. Эти короткие интервалы помогут сохранить сосредоточенность без ущерба для работоспособности. Уж 25 минут поработать точно сможете?
6. Введите "дружеский контроль"
Договоритесь с приятелем или коллегой о взаимной отчётности: рассказывайте друг другу, что и как вы делали, каждый час работы. Знание того, что вам придётся отчитываться, может чудесно мотивировать.
7. Создайте рабочий наряд
Способы борьбы с отвлечениями: как эффективно работать несколько часов. Фото © Freepik
Создайте для себя "рабочий костюм". Это может быть что угодно, что заставляет вас чувствовать себя в боевом настроении. Главное, чтобы эта одежда ассоциировалась у вас с работой и концентрацией.
Экспериментируйте с этими методами и находите те, которые работают именно для вас. Каждому подойдут свои способы, но важно помнить: чем интереснее процесс, тем легче сохранить внимание. Удачи в поисках вашего идеального способа концентрации!
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