Самые красивые куличи: Как светлый праздник Пасхи провели Валерия, Киркоров и другие российские звёзды

Пасха — это главный праздник после Великого поста. Время, когда каждый дом наполняется теплом, радостью и ароматом куличей. В этом году российские звёзды, как и все, стремились отметить этот светлый праздник с особым размахом. Рассказываем, как известные актёры, музыканты и телеведущие провели этот день.

Как Пасху отметил Филипп Киркоров

Филипп Киркоров на Пасху собрал в своём доме всех самых близких. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Многие знаменитости следуют вековым традициям: красят яйца, готовят пасхальные блюда и собираются за праздничным столом с семьёй и друзьями. Филипп Киркоров — тоже большой любитель всего традиционного, поэтому Пасху провёл только с самыми близкими. Сам ли он пёк куличи и красил яйца, или ему кто-то помогал — утверждать не берёмся. Кстати, интересно, что за праздничным столом оказался даже Андрей Малахов!

Семья Яны Рудковской и Евгения Плющенко

Семья Плющенко празднуют Пасху с особым размахом. Видео © Telegtram / doveoftheworld

Семейство Плющенко отметило Пасху с особым размахом. Одними яйцами с куличами не ограничилось — в ход пошли настоящие декорации. Получилось так масштабно и красиво, что сразу ясно: в этом доме точно держали Великий пост все 40 дней, не иначе.

Стас Костюшкин и пасхальные кролики на куличах

Стас Костюшкин с куличами на Пасху. Фото © Telegtram / kostyushkin_team

У Стаса Костюшкина тоже всё по плану: красивые куличи, белая рубашка и очень довольное лицо. Должно быть, певец тоже держал строгую "диету" последние несколько недель Великого поста и сейчас крайне рад, что можно хорошенько поесть. Один вопрос: а где яйца? Пасха всё-таки...

Певица Валерия

Певица Валерия отмечала Пасху в Турции. Видео © Telegtram / valeriyaofficial

Валерия — тоже образцово-показательная христианка! Даже несмотря на то, что Пасху она была вынуждена встречать на Средиземноморье, в одном из самых шикарных отелей под Антальей. Работать в этот день певица не планировала, но из-за погодных условий концерт перенесли на день, в итоге пришлось развлекать гостей в Светлое воскресенье.

Лолита Милявская

Лолита Милявская отметила Пасху вместе с дочерью. Видео © Telegtram / lolitamilyavskaya

Лолита Милявская, судя по постам в соцсетях, отметила Пасху на народных гуляньях вместе со своей дочерью. На видео ни куличей, ни яиц не видно, но что-то подсказывает, что без них точно не обошлось. Певица также передала поздравления своим подписчикам.