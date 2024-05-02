"Вот так тикают": Украинцы начали бросать машины на границе с Молдавией

Бегущие от мобилизации украинцы бросают автомобили у границы с Молдавией, чтобы перебраться на территорию соседнего государства. Издание "Страна.ua" в телеграм-канале опубликовало видео, на котором мужчина едет по трассе, а на обочине стоят пустые машины.

Бегущие от мобилизации украинцы начали бросать машины на границе с Молдавией. Видео © Telegram / Политика страны

Комментируя происходящее, автор ролика заявляет, что номера на брошенных транспортных средствах принадлежат разным регионам Незалежной. Мужчина предположил, что украинцы либо доезжают до границы с Молдавией, либо до приграничной зоны с блокпостами и оттуда уже на своих ногах идут в соседнюю страну.

"Вот так бегунцы тикают", — комментирует очевидец увиденное.

Недавно стало известно, что МИД Украины временно запретил оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, которые покинули Незалежную. Также отныне запрещена пересылка таких паспортов в зарубежные диппредставительства. Доступной остаётся только услуга по оформлению документов для возвращения на родину. Сколько будет действовать запрет, неизвестно.

