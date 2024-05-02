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2 мая, 14:58

"Вот так тикают": Украинцы начали бросать машины на границе с Молдавией

Страна.ua: Украинцы бросают машины на обочине трассы и идут пешком в Молдавию

Бегущие от мобилизации украинцы бросают автомобили у границы с Молдавией, чтобы перебраться на территорию соседнего государства. Издание "Страна.ua" в телеграм-канале опубликовало видео, на котором мужчина едет по трассе, а на обочине стоят пустые машины.

Бегущие от мобилизации украинцы начали бросать машины на границе с Молдавией. Видео © Telegram / Политика страны

Комментируя происходящее, автор ролика заявляет, что номера на брошенных транспортных средствах принадлежат разным регионам Незалежной. Мужчина предположил, что украинцы либо доезжают до границы с Молдавией, либо до приграничной зоны с блокпостами и оттуда уже на своих ногах идут в соседнюю страну.

"Вот так бегунцы тикают", — комментирует очевидец увиденное.

Недавно стало известно, что МИД Украины временно запретил оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, которые покинули Незалежную. Также отныне запрещена пересылка таких паспортов в зарубежные диппредставительства. Доступной остаётся только услуга по оформлению документов для возвращения на родину. Сколько будет действовать запрет, неизвестно.


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А 16 апреля Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно этому документу, военнообязанные в течение 60 дней должны будут обновить данные в ТЦК (это местный аналог военкомата). Если же они этого не сделают, их ждёт задержание и ряд санкций. Кроме того, в законе не прописаны сроки демобилизации.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Политика страны

Наталья Исакова
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