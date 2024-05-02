Своё дело в России развивают 16,5 млн предпринимателей и самозанятых. Более половины из них удовлетворены финансовым положением собственного бизнеса. Об этом сообщает в четверг, 2 мая, пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на данные исследования, которое ведомство провело при поддержке Сбера и Фонда общественного мнения.

"По итогам первого квартала 53% предпринимателей удовлетворены финансовым положением своего бизнеса. Данные опросов коррелируют и с нашими цифрами: выручка малого и среднего бизнеса за пять лет выросла на 40% и достигла рекордных показателей в 25,8 трлн рублей. При этом 16% предпринимателей в первом квартале занимались расширением бизнеса, а 32% планируют сделать это в ближайшие три-шесть месяцев", — сообщила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Среди основных мотивов расширения — рост спроса, потенциала и перспектив развития (42%), увеличение прибыли и доходов (28%). Чаще такие планы строят мужчины (38%), юрлица (39%), предприниматели с годовым оборотом более 5 млн рублей (39%), а также бизнесмены, у которых основными клиентами являются бизнес-компании (37%) и госорганизации (40%). Предприниматели стали чаще планировать расширение штата (37% против 24% в прошлом квартале).

При этом снижается острота проблемных вопросов, связанных с поставщиками, логистикой, издержками. По сравнению с прошлым кварталом количество предпринимателей, которые жалуются на рост цен у поставщиков, сократилось с 70 до 62%, на проблемы с поставками из-за рубежа — с 39 до 33%, увеличение издержек на сбыт — с 34 до 27%.

С 9 до 14% выросло количество ожидающих улучшения делового климата в ближайшем будущем. Доля тех, кто полагает, что государство помогает бизнесу, выросла с 30 до 34%. По сравнению с прошлым кварталом вырос спрос на льготное кредитование (с 36 до 42%) и налоговые льготы (с 28 до 35%). Спрос на специальные налоговые режимы, напротив, снизился с 55 до 45%, оставаясь при этом самой востребованной мерой господдержки.