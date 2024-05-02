Украинский дрон уничтожен над Крымом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили над Крымом дрон, запущенный Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом вечером в четверг, 2 мая, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Около 18:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российская ПВО ликвидировала дрон над Белгородской областью, это произошло около 19:20 по московскому времени. До этого сегодня в регионе сбили четыре вражеских беспилотника.