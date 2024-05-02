Захарова: РФ призывает партнёров не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
Москва просит партнёров не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сказано в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
"Призываем наших партнёров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в таких форумах, чтобы не дать втянуть себя в очередные антироссийские провокации Киева и Запада, которые нацелены не на мир, а на продолжение противостояния с Россией", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в четверг, 2 мая.
По словам Захаровой, РФ не планирует участвовать в мероприятиях, которые продвигают ультимативную "формулу Зеленского". Говоря о самой Швейцарии, дипломат подчеркнула, что эта страна не может быть подходящей площадкой для обсуждения урегулирования, так как Берн лишился нейтрального статуса и помогает Украине, вводит санкции против РФ, а также принимает стратегии, которые исключают Москву из системы европейской безопасности.
Как сообщал Life.ru, саммит, посвящённый так называемой украинской формуле мира, состоится 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На мероприятие приглашены свыше 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, однако, как и ожидалось, РФ в этом списке нет. Как заявили в Кремле, встреча в Бюргенштоке не нацелена на результат, так как об урегулировании конфликта нельзя говорить без участия Москвы. В Госдуме же "мирный саммит" в Швейцарии назвали спектаклем для идиотов.
VK / МИД России