Захарова: РФ призывает партнёров не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

Москва просит партнёров не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сказано в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

"Призываем наших партнёров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в таких форумах, чтобы не дать втянуть себя в очередные антироссийские провокации Киева и Запада, которые нацелены не на мир, а на продолжение противостояния с Россией", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в четверг, 2 мая.