Хотели удивить своими кулинарными умениями, а в итоге чуть не попали в больницу: 10 фотопровалов

Кулинария — это совсем не так легко, как многим может показаться. Life.ru собрал 10 уморительно... опасных примеров, что именно может пойти не так на кухне. Будьте осторожны и не рискуйте здоровьем. Иногда проще заказать доставку.