Хотели удивить своими кулинарными умениями, а в итоге чуть не попали в больницу: 10 фотопровалов
Кулинария — это совсем не так легко, как многим может показаться. Life.ru собрал 10 уморительно... опасных примеров, что именно может пойти не так на кухне. Будьте осторожны и не рискуйте здоровьем. Иногда проще заказать доставку.
"Мой миксер живёт своей отдельной жизнью", — kpakdel.
Фото © Reddit / kpakdel
"Как думаете, приготовилось?" — therealbluejuce.
Фото © Reddit / therealbluejuce
"Рекс "помогает" с выпечкой", — NTX_cat_rescue.
Фото © Reddit / NTX_cat_rescue
"Забыл, что разогревал масло для картошки фри..." — fasada68.
Фото © Reddit / fasada68
"Жених случайно оставил горшок простого сиропа на плите. В итоге всё сжёг и сделал астероид", — chillreptile.
Фото © Reddit / chillreptile
"Дорогой, я приготовила тебе печенье!" — typhoon_terri.
Фото © Reddit / typhoon_terri
"Когда-то видела, как у кого-то сгорел круассан, и удивлялась, как это вообще возможно. Вот что произошло со мной сегодня", — colombianfairy.
Фото © Reddit / colombianfairy
"Я просто пытался сварить яйца", — AnitaKK.
Фото © Reddit / AnitaKK
"Вот поэтому я не готовлю", — eo326.
Фото © Reddit / eo326
"У меня закончились пищевые красители во время приготовления печенья, и теперь тесто выглядит как орган на пересадку", — fuzziblanket.
Фото © Reddit / fuzziblanket
Reddit / colombianfairy, eo326