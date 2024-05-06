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6 мая, 05:00

Хотели удивить своими кулинарными умениями, а в итоге чуть не попали в больницу: 10 фотопровалов

Кулинария — это совсем не так легко, как многим может показаться. Life.ru собрал 10 уморительно... опасных примеров, что именно может пойти не так на кухне. Будьте осторожны и не рискуйте здоровьем. Иногда проще заказать доставку.

"Мой миксер живёт своей отдельной жизнью", — kpakdel.

Фото © Reddit / kpakdel

Фото © Reddit / kpakdel

"Как думаете, приготовилось?" therealbluejuce.

Фото © Reddit / therealbluejuce

Фото © Reddit / therealbluejuce

"Рекс "помогает" с выпечкой", NTX_cat_rescue.

Фото © Reddit / NTX_cat_rescue

Фото © Reddit / NTX_cat_rescue

"Забыл, что разогревал масло для картошки фри..." fasada68.

Фото © Reddit / fasada68

Фото © Reddit / fasada68

"Жених случайно оставил горшок простого сиропа на плите. В итоге всё сжёг и сделал астероид", — chillreptile.

Фото © Reddit / chillreptile

Фото © Reddit / chillreptile

"Дорогой, я приготовила тебе печенье!" typhoon_terri.

Фото © Reddit / typhoon_terri

Фото © Reddit / typhoon_terri

"Когда-то видела, как у кого-то сгорел круассан, и удивлялась, как это вообще возможно. Вот что произошло со мной сегодня", — colombianfairy.

Фото © Reddit / colombianfairy

Фото © Reddit / colombianfairy

"Я просто пытался сварить яйца", — AnitaKK.

Фото © Reddit / AnitaKK

Фото © Reddit / AnitaKK

"Вот поэтому я не готовлю", — eo326.

Фото © Reddit / eo326

Фото © Reddit / eo326

"У меня закончились пищевые красители во время приготовления печенья, и теперь тесто выглядит как орган на пересадку", — fuzziblanket.

Фото © Reddit / fuzziblanket

Фото © Reddit / fuzziblanket

Эти 10 фото испортят настроение кому угодно, но истинным злюкам понравятся
Эти 10 фото испортят настроение кому угодно, но истинным злюкам понравятся
Обложка ©

Reddit / colombianfairy, eo326

Сергей Трофимов
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