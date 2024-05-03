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3 мая, 06:27

Под Херсоном украинский военнослужащий взял в заложники сослуживцев и врачей

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области задержали украинского военнослужащего, который взял в заложники несколько человек. По данным издания "Страна.ua", 1 мая мужчина под дулом автомата посадил двух сослуживцев в автомобиль и приказал им ехать к медработникам. Зачем — неизвестно, однако и с врачами он поступил аналогично.

"Когда его доставили к врачам, он вышел из машины и, угрожая оружием, заставил их сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев", — добавил источник издания.

По дороге автомобиль остановили, военнослужащего задержали. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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Ранее, 20 апреля, украинские военнослужащие расстреляли полицейского на блокпосту в Винницкой области. Его товарищ получил серьёзные ранения. Уже на следующий день нападавших задержали, ими оказались отец и сын. Возбуждено уголовное дело, военным грозит вплоть до пожизненного. Оказалось, что они хотели сбежать с Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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