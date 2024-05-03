Под Херсоном украинский военнослужащий взял в заложники сослуживцев и врачей

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области задержали украинского военнослужащего, который взял в заложники несколько человек. По данным издания "Страна.ua", 1 мая мужчина под дулом автомата посадил двух сослуживцев в автомобиль и приказал им ехать к медработникам. Зачем — неизвестно, однако и с врачами он поступил аналогично.