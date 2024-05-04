День пожарных, Страстная суббота, Проклов день: Праздники и приметы 4 мая Государственных праздников 4 мая в России нет. Поздравляем с профессиональным международным праздником огнеборцев, миримся с теми, с кем были в ссоре накануне Пасхи, отгоняем от дома нечисть в Проклов день. 4 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 4 мая? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

День пожарных

Дата в 2024 году: 4 мая, пятница.

Другое название: Международный день пожарных.

Международный день пожарных (International Firefighters' Day, IFFD) появился после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года в Австралии. Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных. Это не был первый случай гибели борцов с огнём, однако именно он подтолкнул к учреждению международного дня, когда можно было бы чествовать героев-огнеборцев, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга.

4 мая вспоминают пожарных, посвятивших жизнь защите людей от огня и погибших, служа Отечеству. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Инициатива нашла отклик во многих странах мира. В качестве даты празднования был выбран день чествования святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных, и так как во многих странах именно 4 мая пожарные отмечают свой профессиональный праздник. Стоит отметить, что в России День пожарной охраны отмечается 30 апреля в соответствии со своими традициями, однако и 4 мая — тот день, когда мы отдаём должное героической профессии огнеборцев.

Страстная суббота

Дата в 2024 году: 4 мая, суббота.

Другие названия: Красильная суббота; суббота Страстной седмицы; канун Пасхи.

Церковное название: Великая суббота.

Значение: воспоминание о пребывании Иисуса Христа во гробе и о его сошествии в ад.

В Страстную субботу нельзя устраивать шумные посиделки, праздники, петь, танцевать и тратить время на развлечения, пить алкоголь. Фото © Wikipedia

Страстная, или Великая, суббота — народно-христианский праздник. Это последний день перед Пасхой. В 2024 году Страстная суббота приходится на 4 мая. Православная церковь в этот день вспоминает погребение и пребывание Иисуса Христа во гробе и его сошествие в ад.

На следующий день после того, как Иисуса распяли и погребли, первосвященники и фарисеи обратились к Пилату с просьбой обеспечить охрану у гроба, чтобы предотвратить возможное похищение тела его учениками, чтобы впоследствии объявить о воскресении. Пилат согласился и приказал поставить стражу, а также запечатать вход в пещеру.

Тело Христа было положено учениками в недавно высеченную пещеру в скале, ранее не использовавшуюся для захоронений. Бдительные стражи подтвердили, что вход в гробницу оставался неприкосновенным. Это впоследствии послужило подтверждением в пользу чуда воскресения.

На второй день своего пребывания во гробе Иисус спустился в ад, разрушив его врата. Он принёс во тьму преисподней свет благой вести и объявил о победе света над тьмой. Спаситель опустошил ад, забрав с собой Адама, Еву и всех праведников, чтобы привести их в райскую обитель. Этим сошествием в ад Христос завершил свои искупительные мучения за человечество.

В этот день утром в храмах служится литургия Василия Великого, вечером — чтение Деяний апостолов. Перед полуночью проходит полунощница, после которой плащаница переносится в алтарь. Ровно в полночь начинается утреня, в ходе которой священнослужители облачаются в светлые одежды вместо тёмных, надетых в начале Страстной недели. Вечером освящают праздничные продукты, включая куличи и яйца.

В Страстную субботу в храме Воскресения в Иерусалиме нисходит Благодатный огонь.

Верующие в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи. Фото © Иван Батырев / ТАСС

Дома хозяйки красят яйца и занимаются приготовлением пасхальных блюд. Это время также для примирения тех, кто в ссоре, прощения и покаяния.

Проклов день

Дата в 2024 году: 4 мая, суббота.

Другие названия: день Прокула; Прокул; день Прокла; Ляльник.

Церковное название: священномученика Прокула (Прокла) Путеольского, диакона.

Значение: день памяти святого мученика Прокула, диакона.

Страдания св. Ианнуария и иных мучеников Путивольских, иллюстрация из Минология Василия — древнейшего сохранившегося иллюстрированного византийского манускрипта в жанре житийной литературы. Фото © Wikipedia

Народный праздник Проклов день отмечается 4 мая (21 апреля по старому стилю). Православная церковь этого числа вспоминает нескольких мучеников, которые погибли одновременно и в одном месте.

Живший в начале IV века Прокул, верующий христианин и диакон в Путеоле, попал в тюрьму вместе с другим диаконом во время гонений императора Диоклетиана на христиан. В темнице он подружился с Евтихием и Ауктионом, мирянами, также христианами, которые отказались предать свою веру ради спасения жизни.

Вскоре в той же тюрьме оказался епископ Ианнуарий с двумя диаконами. На рассвете их всех семерых отвели на суд к правителю Тимофею. Вновь отказавшись преклониться перед идолами, они были подвергнуты травле дикими животными. Но звери не тронули мучеников. Тимофей, обвинив христиан в колдовстве, внезапно ослеп, но вскоре вновь обрёл зрение благодаря их молитвам. Это лишь усилило его гнев, и он приказал обезглавить христиан. Это произошло в 305 году.

Народ выбрал из всех священномучеников Прокула (Прокла) Путеольского, диакона. Во-первых, это имя им было ближе остальных, а во-вторых, в этот день по старой традиции проклинают нечистую силу. Кроме того, май считается ляльным, погожим временем — периодом танцев и игр. Отсюда пошло ещё одно название праздника — "ляльный".

На Проклов день, 4 мая, наши предки проводили обряды по изгнанию зла. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В этот день отгоняют нечистую силу. Западная сторона храмов, символизирующая путь от тьмы к свету, становится местом для этого ритуала. Не только священники, но и миряне участвуют в обряде, прогоняя зло от своих домов и угодий. Праздник включает в себя защитные ритуалы от злых духов и сглаза, и в этот день стараются не работать. Девушки на Ляльник водят хороводы вокруг яблони.

Приметы на 4 мая:

Если тучи высоко в небе и идёт дождь — почва впитает много влаги.

Майская гроза с первым громом, который гремит сильно и раскатисто, предвещает обильный урожай хлеба.

Зацвела черёмуха — лето будет жарким.

Если цветов на черёмухе много, значит, лето будет дождливым.

Именины 4 мая отмечают:

Ян

Яков

Фёдор

Николай

Максим

Иван

Денис

Алексей

Александр.

Авторы Андрей Соколов