В ВСУ признали критический дефицит запчастей для ремонта подбитых БМП
Подбитая техника ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Вооружённые силы Украины столкнулись с критической нехваткой механиков и запчастей для ремонта военной техники. На это пожаловались бойцы ВСУ в репортаже немецкого телеканала ZDF.
"Солдаты ремонтного батальона не строят иллюзий по поводу положения на фронте, несмотря на новые обещания Запада", — отметили в сюжете.
Собеседники телеканала рассказали, что солдаты на передовой вынуждены долго ждать недостающих материалов и запчастей для починки боевых машин. Украинские военные почти потеряли надежду на помощь Запада.
Это подтверждает и газета Washington Post, по сведениям которой, в ВСУ жалуются на нехватку запчастей для ремонта американских БМП Bradley. Для их получения требуется подать официальный запрос старшему командующему. Заявки порой остаются без ответа, поскольку комплектующие в ограниченном количестве. В итоге подбитая техника простаивает.
К слову, такой техники сейчас много в парке Победы на Поклонной горе в Москве. Там 1 мая открылась выставка трофейного вооружения, захваченного российскими военными в зоне СВО. На площадке представлены, в частности, немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley и БТР М113. Выставка будет работать в течение всего месяца.