Вооружённые силы Украины столкнулись с критической нехваткой механиков и запчастей для ремонта военной техники. На это пожаловались бойцы ВСУ в репортаже немецкого телеканала ZDF.

"Солдаты ремонтного батальона не строят иллюзий по поводу положения на фронте, несмотря на новые обещания Запада", — отметили в сюжете.

Собеседники телеканала рассказали, что солдаты на передовой вынуждены долго ждать недостающих материалов и запчастей для починки боевых машин. Украинские военные почти потеряли надежду на помощь Запада.

Это подтверждает и газета Washington Post, по сведениям которой, в ВСУ жалуются на нехватку запчастей для ремонта американских БМП Bradley. Для их получения требуется подать официальный запрос старшему командующему. Заявки порой остаются без ответа, поскольку комплектующие в ограниченном количестве. В итоге подбитая техника простаивает.