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4 мая, 10:56

В ВСУ признали критический дефицит запчастей для ремонта подбитых БМП

Подбитая техника ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Подбитая техника ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Вооружённые силы Украины столкнулись с критической нехваткой механиков и запчастей для ремонта военной техники. На это пожаловались бойцы ВСУ в репортаже немецкого телеканала ZDF.

"Солдаты ремонтного батальона не строят иллюзий по поводу положения на фронте, несмотря на новые обещания Запада", — отметили в сюжете.

Собеседники телеканала рассказали, что солдаты на передовой вынуждены долго ждать недостающих материалов и запчастей для починки боевых машин. Украинские военные почти потеряли надежду на помощь Запада.

Это подтверждает и газета Washington Post, по сведениям которой, в ВСУ жалуются на нехватку запчастей для ремонта американских БМП Bradley. Для их получения требуется подать официальный запрос старшему командующему. Заявки порой остаются без ответа, поскольку комплектующие в ограниченном количестве. В итоге подбитая техника простаивает.

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К слову, такой техники сейчас много в парке Победы на Поклонной горе в Москве. Там 1 мая открылась выставка трофейного вооружения, захваченного российскими военными в зоне СВО. На площадке представлены, в частности, немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley и БТР М113. Выставка будет работать в течение всего месяца.

Андрей Бражников
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