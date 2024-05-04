Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 17:43

Аналитик раскрыл, зачем Зеленскому понадобился срочный сбор всех главнокомандующих

Эксперт Меркурис: Зеленский срочно собрал генштаб из-за положния в зоне СВО

Владимир Зеленский срочно созвал всех главнокомандующих из генштаба. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам собрание было собрано из-за плачевного положения ВСУ в зоне СВО.

"Зеленский созвал весь генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений", — сказал аналитик в своем блоге на YouTube-канале.

По словам эксперта, с каждым днём ситуация для украинской стороны становится всё плачевнее и плачевнее. Наступление ВС РФ набирает обороты. Аналитик добавил, что после плеяды неудач страны Запада потребовали руководителей киевского режима не обрушать фронт.

Падение неизбежно: На Украине рассказали, где ждут "новую Авдеевку"
Падение неизбежно: На Украине рассказали, где ждут "новую Авдеевку"

Пока на Украине Зеленский собирает совет, в России он и другие представители киевской власти объявлены в розыск. Об этом стало известно сегодня. Политика обвиняют в преступлении по статье УК РФ. Кроме того, в базе МВД также числится командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк и экс исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров