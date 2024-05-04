Аналитик раскрыл, зачем Зеленскому понадобился срочный сбор всех главнокомандующих

Владимир Зеленский срочно созвал всех главнокомандующих из генштаба. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам собрание было собрано из-за плачевного положения ВСУ в зоне СВО.

"Зеленский созвал весь генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений", — сказал аналитик в своем блоге на YouTube-канале.