Аналитик раскрыл, зачем Зеленскому понадобился срочный сбор всех главнокомандующих
Эксперт Меркурис: Зеленский срочно собрал генштаб из-за положния в зоне СВО
Владимир Зеленский срочно созвал всех главнокомандующих из генштаба. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам собрание было собрано из-за плачевного положения ВСУ в зоне СВО.
"Зеленский созвал весь генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений", — сказал аналитик в своем блоге на YouTube-канале.
По словам эксперта, с каждым днём ситуация для украинской стороны становится всё плачевнее и плачевнее. Наступление ВС РФ набирает обороты. Аналитик добавил, что после плеяды неудач страны Запада потребовали руководителей киевского режима не обрушать фронт.
Пока на Украине Зеленский собирает совет, в России он и другие представители киевской власти объявлены в розыск. Об этом стало известно сегодня. Политика обвиняют в преступлении по статье УК РФ. Кроме того, в базе МВД также числится командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк и экс исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль.
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