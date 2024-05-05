Прячутся в грузовиках: Пограничник рассказал о бегущих из страны украинцах

"Есть дорога Маяки – Удобное, которая проходит через территорию Молдавии. И, собственно, пограничники обеспечивают контроль въезда и выезда с этой транзитной дороги. Но, к сожалению, очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства", — сообщил он в интервью украинскому телеканалу "Рада".