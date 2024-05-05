Прячутся в грузовиках: Пограничник рассказал о бегущих из страны украинцах
В Госпогранслужбе Украины признали частые попытки бегства граждан в Молдавию
Украинцы часто совершают попытки покинуть страну по транзитной дороге в Одесской области, проходящей через молдавское село Паланка. Такое заявление сделал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"Есть дорога Маяки – Удобное, которая проходит через территорию Молдавии. И, собственно, пограничники обеспечивают контроль въезда и выезда с этой транзитной дороги. Но, к сожалению, очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства", — сообщил он в интервью украинскому телеканалу "Рада".
По словам Демченко, некоторые украинцы прячутся в конструкциях транспортных средств, например грузовиках. Кто-то, напротив, бросает свои автомобили, чтобы попытаться пересечь границу с Молдавией пешком. Пограничники пытаются этому препятствовать, работая сообщая с молдавскими коллегами.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что 16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий мобилизационный режим в Незалежной, вызвав сильнейший общественный резонанс. Документ обязывает всех военнообязанных граждан в течение 60 дней обновить данные военного учёта. Всех, кто нарушит это требование, будут задерживать и подвергать санкциям. Последствия не заставили себя долго ждать: множество украинцев не стали испытывать судьбу на фронте и решили покинуть страну. А выбор они сделали как раз в пользу Молдавии. Сбегают, кстати, даже сами пограничники, они покидают пост во время патрулирования.
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