Муж Блиновской лишился четырёх фирм с многомиллионными долгами

Компания по добыче полезных ископаемых, принадлежащая мужу Елены Блиновской бизнесмену Алексею Блиновскому, была исключена из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Кроме неё он лишился ещё трёх предприятий из-за огромных задолженностей, пишет Mash.

По информации из документов, ООО "Нембус" промышляла добычей песков, благородных металлов и руды. Блиновский удобно расположился, заняв место единственного учредителя предприятия и её генерального директора. Сумма уставного капитала была скудной — всего 10 тысяч рублей. Поначалу фирма работала в минус, а убытки составляли около полумиллиона, однако затем эти полмиллиона внезапно появились на счету юрлица. Чистая прибыль за 2023 год при этом покорила отметку в минус пять тысяч рублей при выручке в ноль рублей.

При таких достижениях фирма может добывать полезные ископаемые разве что в огороде, поэтому такая отчётность и привлекла внимание ФНС. Инспекторы решили разнюхать ситуацию и отправились по юридическому адресу конторы, где не оказалось никакого ООО. Даже таблички с названием не было. Теперь предприятие будет исключено из ЕГРЮЛ.

Ещё две компании Блиновского сейчас проходят процедуру ликвидации. ООО "Океан молодости" продавала фармацевтические препараты, но продажи, видимо, не заладились, поэтому за три года она ушла в минус на 64,8 миллиона рублей. ООО "Подари мечту" предоставляло информационные услуги. Оно задолжало налоговой 2,41 миллиона рублей.