Муж Блиновской лишился четырёх фирм с многомиллионными долгами
Алексей и Елена Блиновские. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya
Компания по добыче полезных ископаемых, принадлежащая мужу Елены Блиновской бизнесмену Алексею Блиновскому, была исключена из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Кроме неё он лишился ещё трёх предприятий из-за огромных задолженностей, пишет Mash.
По информации из документов, ООО "Нембус" промышляла добычей песков, благородных металлов и руды. Блиновский удобно расположился, заняв место единственного учредителя предприятия и её генерального директора. Сумма уставного капитала была скудной — всего 10 тысяч рублей. Поначалу фирма работала в минус, а убытки составляли около полумиллиона, однако затем эти полмиллиона внезапно появились на счету юрлица. Чистая прибыль за 2023 год при этом покорила отметку в минус пять тысяч рублей при выручке в ноль рублей.
При таких достижениях фирма может добывать полезные ископаемые разве что в огороде, поэтому такая отчётность и привлекла внимание ФНС. Инспекторы решили разнюхать ситуацию и отправились по юридическому адресу конторы, где не оказалось никакого ООО. Даже таблички с названием не было. Теперь предприятие будет исключено из ЕГРЮЛ.
Ещё две компании Блиновского сейчас проходят процедуру ликвидации. ООО "Океан молодости" продавала фармацевтические препараты, но продажи, видимо, не заладились, поэтому за три года она ушла в минус на 64,8 миллиона рублей. ООО "Подари мечту" предоставляло информационные услуги. Оно задолжало налоговой 2,41 миллиона рублей.
Единственное предприятие, которое когда-то приносило деньги бизнес-мужу Елены Блиновской, носило название ООО "Оливиа групп". Его профилем стала продажа одежды, тканей и фурнитуры. Блиновский владеет половиной активов в ней. Но за последние два года выручка компании несколько снизилась — на 222 миллиона рублей. А потом показатели вовсе пробили дно, уйдя в минус. Теперь организация должна выплатить налогов на 7,5 млн рублей и ещё один миллион сверху за долг по страховым взносам. Сейчас в её отношении запущена процедура банкротства.
Ранее супруг Елены Блиновской отправился в зону специальной военной операции, чтобы уберечь последнюю частицу своей грандиозной бизнес-империи. Он рассчитывает, что его участие в СВО поспособствует скорому освобождению супруги из СИЗО, где "королеве марафонов" нужно находиться до 26 июля. Алексей Блиновский мыслил в правильном направлении, поскольку командование воинского подразделения, в котором он служит, действительно ходатайствовало о её освобождении.