Ушаков: Путин во время поездки в Китай посетит ещё один город помимо Пекина

Во время государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Республику глава РФ посетит не только Пекин, но и ещё один город, а официальное объявление о точных сроках визита будет сделано в ближайшие дни. Об этом во время брифинга для журналистов рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.