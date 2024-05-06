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6 мая, 14:46

Ушаков: Путин во время поездки в Китай посетит ещё один город помимо Пекина

Во время государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Республику глава РФ посетит не только Пекин, но и ещё один город, а официальное объявление о точных сроках визита будет сделано в ближайшие дни. Об этом во время брифинга для журналистов рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"У нас государственный визит. Он предусматривает посещение не только столицы, но и другого города <...> Мы с китайской стороной о сроках визита официально объявим в ближайшие дни", сообщил Ушаков.

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Как уже рассказывал Life.ru, в прошлом месяце МИД подтвердил, что государственный визит Путина в Китай предстоит в 2024 году. В конце апреля Путин официально анонсировал поездку в КНР. Тогда глава государства отметил, что она планируется в мае. При этом точной даты и других деталей президент не назвал. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин в ходе визита в Поднебесную затронет вопросы международной безопасности.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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