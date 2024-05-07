Проводим длинные майские выходные, как в СССР: 10 ностальгичных фото из походов
Советское время окутано мифами и романтикой, особенно когда дело касается туризма и приключений. Life.ru собрал 10 архивных кадров, показывающих, как люди в СССР проводили время, исследуя бескрайние просторы страны.
В советский период туризм получил особое развитие: это был не только отдых, но и форма физического и морального закаливания. Каждая из представленных фотографий — окно в прошлое. Оно позволяет заглянуть в мир, где любопытство и стремление к приключениям было у каждого в крови.
Июнь 1955 г. Туристы в походе.
Загляните в прошлое: уникальные фото туризма времён СССР. Фото © ТАСС
1958 г. Туристы на привале у реки.
Как проводили отпуск в СССР: походы и путешествия на старых фото. Фото © ТАСС
Июнь 1962 г. Татарская АССР. Ученики казанской школы № 137, участвующие в туристическом походе, во время переправы через реку на плоту.
Назад в СССР: живописные места и туристические походы на фото. Фото © ТАСС / Борис Мясников`
Май 1970 г. Экипаж космического корабля "Союз-9". Командир Андриян Григорьевич Николаев и бортинженер Виталий Иванович Севастьянов (слева направо) на отдыхе во время предполётной подготовки.
Спорт и отдых по-советски: редкие фотографии туризма в СССР. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев
Декабрь 1975 г. Камчатская область. Вулканологи на пути к вулкану Плоский Толбачик Толбачинского вулканического массива.
Приключения и путешествия в Советском Союзе: фотоархив. Фото © ТАСС / Игорь Вайнштейн
1976 г. СССР. Томская область. Туристы у вечернего костра на берегу реки Томь.
Как в СССР развивали любовь к природе: фото туристов и путешественников. Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин
1979 г. Студенты Ростовского государственного университета во время туристического похода.
Секреты здоровья советских людей: активный отдых и туризм на фото. Фото © ТАСС / Зотин Игорь
Апрель 1980 г. Члены альпинистского клуба "Непоседы" Гульмира Атабекова (слева) и Нина Колесникова (вторая слева) во время похода.
От Казани до Камчатки: фотопутешествие по Советскому Союзу. Фото © ТАСС / Аширбаев М., Жиганов Н.
Июль 1983 г. Тверская область. Туристская группа турбазы "Сокол" возвращается из лодочного похода по Селигеру.
Люди и природа в объективе советских фотографов: удивительные кадры. Фото © ТАСС / Александр Овчинников
Август 1987 г. Казахская ССР. Участники экспедиции – группа спортсменов движется по склону горы в направлении ледника Туюк-Су.
Походы и экспедиции по-советски: фотоистории о приключениях в СССР. Фото © ТАСС / Геннадий Попов
Каждая фотография из этой коллекции — это не просто изображение, это целая история, наполненная духом времени и атмосферой советской эпохи. Признавайтесь, вам тоже захотелось поскорее отправиться отдохнуть за город… И не возвращаться пару недель?
ТАСС / Анатолий Кузярин