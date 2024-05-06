Эксперты раскрыли, на каких направлениях фронта ВС РФ могут повстречать французов

Идея Эмманюэля Макрона состоит в том, чтобы за счёт французов насытить украинскую армию высококвалифицированными специалистами. Таким мнением поделился военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко. Планов перебросить большие массы войск у Макрона, судя по всему, нет, впрочем, как и возможностей: Сухопутные силы Франции составляют немногим больше — 100 тысяч человек.

"У них не стоит задача вступать в бой на передовой. В основном это специалисты, которые хорошо умеют обращаться с западным оружием. То есть, во-первых, собирается группа специалистов, которые умеют работать с крылатыми ракетами SCALP и Storm Shadow", — приводит "Царьград" слова собеседника.

Шлепченко отметил, что примерно из 1500 легионеров, которые прибывают на Украину, около 300 человек — это инструкторы, которые будут либо обучать бойцов ВСУ обращаться с западной техникой, либо частично руководить боевыми действиями на местах. А если говорить о том, на каких направлениях фронта ждать французов, то здесь эксперты "Царьграда" называют в основном Южное направление.