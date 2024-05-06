Захарова обеспокоилась состоянием Макрона после его слов о войне с Россией
Захарова: Макрон противоречивыми заявлениями вызывает вопросы о своём состоянии
Эмманюэль Макрон и Мария Захарова. Обложка © ТАСС / ABACA / Lafargue Raphael, Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обеспокоилась состоянием президента Франции Эмманюэля Макрона после его противоречивого заявления о том, что страна не находится в состоянии войны с Россией.
"В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?" — поинтересовалась дипломат в своём телеграм-канале.
Напомним, Макрон заявил, что Франция не находится в войне ни с Россией, ни с её народом. Видимо, это не помешало на днях вновь подтвердить планы по отправке войск на Украину. Французский лидер отметил, что "многие страны Евросоюза" якобы согласились с позицией Парижа, однако уточнять, что именно это за государства, он не стал. Его заявление не осталось без внимания. Так, в Кремле назвали слова Макрона о войсках Франции на Украине новым витком эскалации.