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6 мая, 17:35

Захарова обеспокоилась состоянием Макрона после его слов о войне с Россией

Захарова: Макрон противоречивыми заявлениями вызывает вопросы о своём состоянии

Эмманюэль Макрон и Мария Захарова. Обложка © ТАСС / ABACA / Lafargue Raphael, Пресс-служба МИД РФ

Эмманюэль Макрон и Мария Захарова. Обложка © ТАСС / ABACA / Lafargue Raphael, Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обеспокоилась состоянием президента Франции Эмманюэля Макрона после его противоречивого заявления о том, что страна не находится в состоянии войны с Россией.

"В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?" — поинтересовалась дипломат в своём телеграм-канале.

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Напомним, Макрон заявил, что Франция не находится в войне ни с Россией, ни с её народом. Видимо, это не помешало на днях вновь подтвердить планы по отправке войск на Украину. Французский лидер отметил, что "многие страны Евросоюза" якобы согласились с позицией Парижа, однако уточнять, что именно это за государства, он не стал. Его заявление не осталось без внимания. Так, в Кремле назвали слова Макрона о войсках Франции на Украине новым витком эскалации.

Николь Вербер
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