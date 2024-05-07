Зюганов уверен, что в Правительстве РФ будут изменения
Зюганов: Путин входит в пятёрку самых влиятельных людей мира
Президент России Владимир Путин входит в пятёрку самых влиятельных людей мира, и, несмотря на высказывания извне, большинство это понимает. Такое заявление сделал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в преддверии инаугурации главы государства. По его словам, при новом сроке наша страна будет сильной и успешной.
Зюганов — об инаугурации Путина и новом кабмине. Видео © Life.ru
"А чтобы решать новые задачи, нужны новые идеи, сильная команда. Поэтому мы принесли ему 12 предложений. Посмотрим, что он огласит и примет", — сказал Зюганов.
Лидер коммунистов считает, что состав кабмина изменится, хотя "коней на переправе не меняют". Однако самое важное, отметил он, чтобы изменился финансово-экономический курс.
Напомним, сегодня, 7 мая, состоится инаугурация Владимира Путина. Церемония, как заявлялось, начнётся в 12:00. Среди гостей представители иностранных государств, в том числе недружественных. Однако те же США отказались от присутствия.
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