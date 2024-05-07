Зюганов уверен, что в Правительстве РФ будут изменения

Президент России Владимир Путин входит в пятёрку самых влиятельных людей мира, и, несмотря на высказывания извне, большинство это понимает. Такое заявление сделал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в преддверии инаугурации главы государства. По его словам, при новом сроке наша страна будет сильной и успешной.

Зюганов — об инаугурации Путина и новом кабмине. Видео © Life.ru

"А чтобы решать новые задачи, нужны новые идеи, сильная команда. Поэтому мы принесли ему 12 предложений. Посмотрим, что он огласит и примет", — сказал Зюганов.