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7 мая, 10:09

Памфилова иронично ответила США после их признания победы Путина на выборах президента

Памфилова заявила, что главное в признании выборов в РФ — мнение граждан

Только мнение граждан о выборах президента России имеет значение, заявила Life.ru председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя решение США признать победу Владимира Путина. Она с иронией отреагировала на это.

Элла Памфилова — о признании итогов выборов президента России. Видео © Life.ru

"Какое счастье! Подумаешь, США признали выборы. Они, наверное, надеются, что мы тоже их выборы признаем. Наши выборы признал народ, и это самое главное", — сказала глава ЦИК РФ.

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Напомним, официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон признаёт Владимира Путина президентом России. Однако Штаты отказались от присутствия на инаугурации. К слову, она уже завершилась. Глава государства принял присягу и официально вступил в должность, после чего отправился в Благовещенский собор на благодарственный молебен.

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Life.ru

Александр Юнашев
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