Памфилова иронично ответила США после их признания победы Путина на выборах президента
Памфилова заявила, что главное в признании выборов в РФ — мнение граждан
Только мнение граждан о выборах президента России имеет значение, заявила Life.ru председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя решение США признать победу Владимира Путина. Она с иронией отреагировала на это.
Элла Памфилова — о признании итогов выборов президента России. Видео © Life.ru
"Какое счастье! Подумаешь, США признали выборы. Они, наверное, надеются, что мы тоже их выборы признаем. Наши выборы признал народ, и это самое главное", — сказала глава ЦИК РФ.
Напомним, официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон признаёт Владимира Путина президентом России. Однако Штаты отказались от присутствия на инаугурации. К слову, она уже завершилась. Глава государства принял присягу и официально вступил в должность, после чего отправился в Благовещенский собор на благодарственный молебен.
Life.ru