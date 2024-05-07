Памфилова иронично ответила США после их признания победы Путина на выборах президента

Только мнение граждан о выборах президента России имеет значение, заявила Life.ru председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя решение США признать победу Владимира Путина. Она с иронией отреагировала на это.

"Какое счастье! Подумаешь, США признали выборы. Они, наверное, надеются, что мы тоже их выборы признаем. Наши выборы признал народ, и это самое главное", — сказала глава ЦИК РФ.