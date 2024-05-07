Патрушев назвал Макрона несостоявшимся президентом
Николай Патрушев и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / Александр Щербак © Getty Images / Johannes Simon
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон не понимает, что делает, когда говорит об отправке войск на Украину. Об этом он сказал после церемонии инаугурации российского лидера Владимира Путина.
"Я думаю, что он несостоявшийся президент, и об этом говорят внутри Франции тоже отдельные политики, не понимает, что делает", — отметил Патрушев в беседе с ТАСС.
Ранее Макрон заявил, что Франция не находится в войне ни с Россией, ни с её народом. Видимо, это не помешало на днях вновь подтвердить планы по отправке войск на Украину. Французский лидер отметил, что "многие страны Евросоюза" якобы согласились с позицией Парижа, однако уточнять, что именно это за государства, он не стал. Его заявление не осталось без внимания. В Кремле, в частности, назвали слова Макрона о войсках Франции на Украине новым витком эскалации.