Собянин назвал качества Путина, которые обеспечат победу России

Большой опыт, а также мудрость и талант руководителя, которые есть у президента РФ Владимира Путина, обеспечат успех и победу России. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин после инаугурации главы государства.

"Президент отметил, что страна будет развиваться стабильно. Но речь идёт не просто о стабильности, а о том, что мы должны стабильно двигаться, двигаться к победе и успеху. Благодаря тому огромному опыту, который есть у Путина, его мудрости и таланту руководителя, успех нам обеспечен, победа нам обеспечена", — отметил он в эфире Первого канала.