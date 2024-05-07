Собянин назвал качества Путина, которые обеспечат победу России
Собянин: Опыт и мудрость Путина способствуют победе России
Большой опыт, а также мудрость и талант руководителя, которые есть у президента РФ Владимира Путина, обеспечат успех и победу России. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин после инаугурации главы государства.
"Президент отметил, что страна будет развиваться стабильно. Но речь идёт не просто о стабильности, а о том, что мы должны стабильно двигаться, двигаться к победе и успеху. Благодаря тому огромному опыту, который есть у Путина, его мудрости и таланту руководителя, успех нам обеспечен, победа нам обеспечена", — отметил он в эфире Первого канала.
Говоря об ожиданиях от нового политического цикла, градоначальник подчеркнул, что они меняются, а государство остаётся.
Как сообщал Life.ru, 7 мая Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента России. Затем глава государства принял участие в церемонии представления Президентского полка, а также посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.