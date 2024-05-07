Турчак: "Единая Россия" была и остаётся партией президента

Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак считает, что вступление Владимира Путина в должность президента является следствием доверия россиян. Об этом он написал у себя в телеграм-канале во вторник, 7 мая, в день инаугурации российского лидера. Турчак отметил, что "Единая Россия" была и остаётся партией президента.