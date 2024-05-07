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7 мая, 11:13

Турчак: "Единая Россия" была и остаётся партией президента

Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак считает, что вступление Владимира Путина в должность президента является следствием доверия россиян. Об этом он написал у себя в телеграм-канале во вторник, 7 мая, в день инаугурации российского лидера. Турчак отметил, что "Единая Россия" была и остаётся партией президента.

"Партией тех людей, кому небезразлична судьба нашей великой страны, кто чтит её историю и вековые традиции, кто готов работать для её развития и вместе, объединяя усилия, преодолевать любые трудности", — указал политик, закончив пост словами: "Так победим!"

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Ранее 7 мая Владимир Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента России, затем принял участие в церемонии представления Президентского полка, а также посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.

Обложка ©

Валерий Шарифулин / ТАСС

Алексей Берковиц
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