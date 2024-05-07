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Регион
7 мая, 11:57
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МИД Франции вызвал посла РФ

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова. Об этом сообщает агентство AFP. По данным СМИ, ведомство намерено обратить внимание дипломата на "российскую кампанию дезинформации".

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Напомним, что накануне, 6 мая, в МИД РФ был вызван французский посол Пьер Леви. Причины визита иностранного дипломата не разглашались, но это произошло на фоне решения Кремля проверить заявления Парижа об отправке французских военных на Украину. После этого Париж опроверг бои Французского легиона за ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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