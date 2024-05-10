День авиации МЧС России, День основания Российской книжной палаты, Семён-ранопашец: Праздники и приметы 10 мая Государственных праздников в России 10 мая нет. Сегодня официальный выходной день. Поздравляем лётчиков МЧС России и работников Книжной палаты, едем на дачу определять, стоит ли копать грядки или лучше жарить шашлыки. 10 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 10 мая? Обложка © АГН "Москва"

День авиации МЧС России

Дата в 2024 году: 10 мая, пятница.

Профессиональный праздник.

Авиаторы МЧС России отмечают профессиональный праздник 10 мая. Фото © АГН "Москва" / Сергей Киселёв

Авиаторы МЧС России отмечают день создания своей организации. 10 мая 1995 года постановлением Правительства Российской Федерации № 457 было учреждено Федеральное государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России (ФГУАП). Основными задачами авиации МЧС России являются экстренное реагирование в случае возникновения крупномасштабных аварий и катастроф различного характера, доставка спасателей, медиков, снаряжения и оборудования. Специалистами авиации МЧС России разработаны и успешно применяются на практике уникальные авиационные технологии спасения людей, пожаротушения с воздуха, борьбы с ледяными заторами, наводнениями, разливами нефти. Постоянно ведутся работы по усовершенствованию существующих и созданию новых технологий.

День основания Российской книжной палаты

Дата в 2024 году: 10 мая, пятница.

10 мая (27 апреля по старому стилю) 1917 года в Петрограде постановлением Временного правительства было создано библиографическое учреждение "Российская книжная палата" — первое в мире государственное учреждение, созданное специально для регистрации произведений печати. В 1920 году палата была переведена в Москву и реорганизована в Российскую центральную книжную палату, а в 1936 году преобразована во Всесоюзную книжную палату, которая стала центром государственной библиографии и статистики печати в СССР, научно-исследовательским учреждением в области библиографии, книговедения и издательского дела.

Российская книжная палата — первое в мире государственное учреждение, созданное специально для регистрации произведений печати. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В наши дни Книжная палата является не только основным в России регистрационным центром в области библиографии, но и крупным научно-исследовательским институтом. Палата представляет книжное дело России в международных организациях: в UNESCO, в ISDS, в Index Translationum.

Семён-ранопашец

Дата в 2024 году: 10 мая, пятница.

Другие названия: Семён-день; Семён; День Семёна-ранопашца.

Церковное название: Апостола от 70 Симеона Иерусалимского, сродника Господнего.

Значение: День памяти апостола от 70 Симеона Иерусалимского, сродника Господнего по плоти, епископа.

Икона Симеона Иерусалимского. Фото © azbyka.ru

Народный праздник Семён-ранопашец отмечается 10 мая 2024 года (по старому стилю — 27 апреля). В православном церковном календаре эта дата посвящается апостолу от 70 Симеону Иерусалимскому, сроднику Господнему по плоти, епископу.

Симеон Иерусалимский, родственник Иосифа Обручника, во взрослом возрасте оказался свидетелем чудес Иисуса и обрёл веру в Господа. Приняв учение Учителя, он присоединился к апостолам и стал одним из семидесяти. Как проповедник, Симеон указывал заблудшим путь к истине и открыто обличал язычников. После смерти первого епископа Иерусалимского Симеон был выбран его преемником и служил в этом качестве 40 лет до того, как был обвинён в происхождении от царского рода Давида. Римляне в то время истребляли всех, кто происходил из рода царя и проповедовал православие. В возрасте 120 лет Симеон был арестован по приказу римского правителя Аттика, подвергнут пыткам и распят за свою веру.

10 мая на Руси уже начинались пахотные работы. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В народе День памяти Симеона Иерусалимского назвали "Ранопашцем" потому, что в большинстве районов Руси в это время уже начинались пахотные работы. По традиции в этот день начинали вспахивать землю и сажать разные культуры. Чтобы определить, настало ли время сеять, прикладывали руку к земле. Если она ещё холодная, то стоит немного подождать. Холодная почва может погубить посевы, и они не взойдут. Если земля тёплая, значит, срок подошёл. Для современных дачников подсказка: если земля ещё холодная — не стоит копать грядки, можно со спокойной совестью жарить шашлыки.

Приметы на 10 мая:

Если облака быстро бегут — это к скорой и продолжительной непогоде.

Если весь день льёт дождь — рожь хорошо уродится.

Вечером в низинах стелется туман — в ближайшие дни будет тепло и ясно.

Если утром и вечером небо чистое, а днём видны кучевые облака — вероятны скорые морозы.

Если к этому дню на берёзе листики полностью развернулись — пришла пора сажать картошку.

Слышен крик совы — вскоре погода изменится к худшему.

Именины 10 мая отмечают:

Ян

Степан

Сергей

Семён

Пётр

Павел

Николай

Илларион

Иван

Егор

Георгий

Мария

Анастасия.

Авторы Андрей Соколов