Россияне назвали три самых любимых фильма о войне

Для 67% россиян стало традицией пересматривать военные фильмы в преддверии Дня Победы. При этом самыми популярными у наших граждан оказались советские ленты "Офицеры" (1971 год), "В бой идут одни старики" (1974 год), "Они сражались за Родину" (1975 год). Их выбрали 38, 29 и 25% респондентов.

По результатам опроса россиян, которые публикует "Газета.ru", также среди любимых и пересматриваемых экранизация художественного произведения Бориса Васильева "А зори здесь тихие". 19% респондентов планируют пересмотреть советскую драму 1972 года, а 9% опрошенных отдали предпочтение фильму 2015 года.

Из современных фильмов о Великой Отечественной в топе у россиян "Т-34" (2019 год) и "Битва за Севастополь" (2015 год) — 11 и 3% соответственно.