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7 мая, 14:27

Россияне назвали три самых любимых фильма о войне

67% россиян будут пересматривать военные фильмы в майские праздники

Кадр из фильма "Офицеры". Фото © "Офицеры", режиссёр Владимир Роговой, сценаристы Кирилл Рапопорт, Борис Васильев / Kinopoisk

Кадр из фильма "Офицеры". Фото © "Офицеры", режиссёр Владимир Роговой, сценаристы Кирилл Рапопорт, Борис Васильев / Kinopoisk

Для 67% россиян стало традицией пересматривать военные фильмы в преддверии Дня Победы. При этом самыми популярными у наших граждан оказались советские ленты "Офицеры" (1971 год), "В бой идут одни старики" (1974 год), "Они сражались за Родину" (1975 год). Их выбрали 38, 29 и 25% респондентов.

По результатам опроса россиян, которые публикует "Газета.ru", также среди любимых и пересматриваемых экранизация художественного произведения Бориса Васильева "А зори здесь тихие". 19% респондентов планируют пересмотреть советскую драму 1972 года, а 9% опрошенных отдали предпочтение фильму 2015 года.

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Из современных фильмов о Великой Отечественной в топе у россиян "Т-34" (2019 год) и "Битва за Севастополь" (2015 год) — 11 и 3% соответственно.

В ходе опроса эксперты выявили тенденцию, что молодые люди до 30 лет предпочитают современные экранизации, а подавляющее большинство респондентов старше 30 выбирают исключительно советскую классику. При этом любовь к старым фильмам оказалась крепче: если "свежие" картины смотрят чаще всего по одному разу, то культовые фильмы о войне XX века часть опрошенных пересматривала около 100 раз.

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Напомним, что военные парады ко Дню Победы пройдут в этом году в 25 российских городах. В параде на главной площади страны будут участвовать более девяти тысяч человек и 70 единиц техники, также состоится авиашоу от пилотов групп "Русские витязи" и "Стрижи".

Александра Вишнякова
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