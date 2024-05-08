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7 мая, 23:37

Пострадавшие сотрудники нефтебазы в Луганске находятся в состоянии средней тяжести

Пострадавшие при обстреле Луганска сотрудники нефтебазы госпитализированы с минно-взрывными травмами. Как сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

"Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В интенсивной терапии никто не нуждается. Раненым оказана вся необходимая медицинская помощь", — подчеркнула Пащенко.

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Напомним, что сегодня ночью ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. После атаки на предприятии начался пожар. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, удар был нанесён американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Пострадали пять сотрудников нефтебазы.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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