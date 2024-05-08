Пострадавшие сотрудники нефтебазы в Луганске находятся в состоянии средней тяжести
Пострадавшие при обстреле Луганска сотрудники нефтебазы госпитализированы с минно-взрывными травмами. Как сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
"Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В интенсивной терапии никто не нуждается. Раненым оказана вся необходимая медицинская помощь", — подчеркнула Пащенко.
Напомним, что сегодня ночью ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. После атаки на предприятии начался пожар. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, удар был нанесён американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Пострадали пять сотрудников нефтебазы.
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