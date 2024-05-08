Захарова обратилась к Макрону строчкой из песни "Подмосковные вечера"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала заявления президента Франции Эмманюэля Макрона строчкой из песни "Подмосковные вечера". По её словам, Париж страдает из-за нереализованных исторических амбиций, отсюда и милитаристские воззрения у лидера этой страны. Былое величие Франции давно в прошлом, и теперь она вынуждена подчиняться чужой воле — и США, и НАТО, и Брюсселя, отметила Захарова в эфире "Радио Sputnik".