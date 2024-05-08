Захарова обратилась к Макрону строчкой из песни "Подмосковные вечера"
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала заявления президента Франции Эмманюэля Макрона строчкой из песни "Подмосковные вечера". По её словам, Париж страдает из-за нереализованных исторических амбиций, отсюда и милитаристские воззрения у лидера этой страны. Былое величие Франции давно в прошлом, и теперь она вынуждена подчиняться чужой воле — и США, и НАТО, и Брюсселя, отметила Захарова в эфире "Радио Sputnik".
"Когда слышишь очередное заявление Макрона, хочется спросить: "Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня?" Вот как это всё понимать? Я считаю, что надо искать ответы в геополитическом положении Франции", — отметила представитель МИД.
Ранее Макрон заявил, что Франция не находится в войне ни с Россией, ни с её народом, но это не помешало ему на днях вновь подтвердить планы по отправке войск на Украину. Французский лидер отметил, что "многие страны Евросоюза" якобы согласились с позицией Парижа, однако уточнять, что именно это за государства, он не стал. Его заявление не осталось без внимания. В Кремле, в частности, назвали слова Макрона о войсках Франции на Украине новым витком эскалации.
Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Office, Kay Nietfeld