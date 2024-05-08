Крупнейшее в США племя индейцев выступило против Вашингтона из-за перевозки урана по своей земле
Индейцы навахо в США выступили против транспортировки урана через свои земли
Президент навахо Буу Ныгрен (в центре) с резолюцией против перевозки урана по землям племени. Обложка © opvp.navajo-nsn.gov
Представители крупнейшего в США племени индейцев навахо выступили против планов по увеличению добычи урана и, как следствие, перевозки этой опасной руды по их землям. Соответствующую декларацию подписал президент народа Буу Ныгрен.
"Наш народ навахо, земля и вода очень ценны для нас, и мы остаёмся непоколебимы в своей позиции в отношении урана <…> Сегодня, объединившись, мы посылаем мощный сигнал Вашингтону: остановить добычу урана на землях навахо", — говорится в документе.
Также Ныгрен призвал запретить добычу и транспортировку урана из-за угроз для людей и окружающей среды. Как писали американские СМИ, производители уже готовы начать перевозить руду из шахт в Аризоне, однако делать это собираются по дорогам общего пользования, пролегающим через земли племени.
Напомним, в 2023 году США стали рекордсменом по импорту урана из России, заплатив нашим производителям 1,2 миллиарда долларов. Причём сами Штаты смогли обогатить лишь 90 килограммов руды. Несмотря на это, 1 мая Конгресс принял законопроект о запрете импорта обогащённого вещества их РФ.