Крупнейшее в США племя индейцев выступило против Вашингтона из-за перевозки урана по своей земле

Представители крупнейшего в США племени индейцев навахо выступили против планов по увеличению добычи урана и, как следствие, перевозки этой опасной руды по их землям. Соответствующую декларацию подписал президент народа Буу Ныгрен.

"Наш народ навахо, земля и вода очень ценны для нас, и мы остаёмся непоколебимы в своей позиции в отношении урана <…> Сегодня, объединившись, мы посылаем мощный сигнал Вашингтону: остановить добычу урана на землях навахо", — говорится в документе.