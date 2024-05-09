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9 мая, 09:36

Путин: Россия выступает за всеобъемлющую равную и неделимую систему безопасности

Россия выступает за равную и неделимую систему безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на приёме в честь глав делегаций государств, прибывших в Москву на День Победы.

"Россия продолжит курс на развитие взаимовыгодного партнёрства, дружбы со всеми, кто разделяет ценности свободы и справедливости, выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права и всеобъемлющую равную и неделимую систему безопасности", — сказал глава государства.

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Российский лидер подчеркнул, что это долг перед всеми, кто прошёл через Вторую мировую войну, а память о боевом братстве наших предков, а также открытость, взаимопонимание и дружба представителей разных народов станет опорой для движения вперёд и совместной работы во имя будущего.

Напомним, 9 Мая в Москве прошёл Парад Победы. Перед выходом на брусчатку участников парада и техники с трибуны выступил Владимир Путин. В частности, он назвал героями всех участников спецоперации на Украине, а также заметил, что граждане нашей страны в трудное время проявляют лучшие качества.

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Telegram / Кремль. Новости

Матвей Константинов
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