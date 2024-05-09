Путин: Россия выступает за всеобъемлющую равную и неделимую систему безопасности

Россия выступает за равную и неделимую систему безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на приёме в честь глав делегаций государств, прибывших в Москву на День Победы.

"Россия продолжит курс на развитие взаимовыгодного партнёрства, дружбы со всеми, кто разделяет ценности свободы и справедливости, выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права и всеобъемлющую равную и неделимую систему безопасности", — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что это долг перед всеми, кто прошёл через Вторую мировую войну, а память о боевом братстве наших предков, а также открытость, взаимопонимание и дружба представителей разных народов станет опорой для движения вперёд и совместной работы во имя будущего.