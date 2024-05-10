МИД Филиппин подтвердил освобождение моряка с захваченного Ираном судна

Иран освободил одного из четырёх филиппинцев из экипажа судна MSC Aries, которое задержали иранские военнослужащие в Ормузском проливе. Об этом рассказали в МИД Филиппин на странице ведомства в соцсети Х .

"Филиппины приветствуют хорошие новости: один из четырёх филиппинских моряков, находившихся на борту MSC Aries, был освобождён и сегодня прибудет домой. Мы ценим жест Ирана и посредничество Индии по этому вопросу", — сказано в тексте заявления внешнеполитического ведомства.