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10 мая, 11:10

МИД Филиппин подтвердил освобождение моряка с захваченного Ираном судна

Иран освободил одного из четырёх филиппинцев из экипажа судна MSC Aries, которое задержали иранские военнослужащие в Ормузском проливе. Об этом рассказали в МИД Филиппин на странице ведомства в соцсети Х.

"Филиппины приветствуют хорошие новости: один из четырёх филиппинских моряков, находившихся на борту MSC Aries, был освобождён и сегодня прибудет домой. Мы ценим жест Ирана и посредничество Индии по этому вопросу", — сказано в тексте заявления внешнеполитического ведомства.

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13 апреля израильское судно было захвачено силами КСИР Ирана в Ормузском проливе. На корабле находился российский моряк Тимофей Колчанов. По словам иранского МИД, MSC Aries было задержано из-за нарушений морского права. Иранская сторона обещала оказать помощь в отправке российского моряка домой. 2 мая глава МИД страны заявил об освобождении экипажа захваченного судна Aries.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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