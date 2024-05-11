"Такой позор": Трамп увидел след Белого дома в своём судебном преследовании

Бывший президент США Дональд Трамп назвал адрес координационного центра, который задумал и осуществил его судебное преследование незадолго до выборов. По словам политика, управление всеми заведёнными делами осуществляется из Белого дома.

"Есть всё больше доказательств, что беспрецедентное количество дел, возбуждённых против меня, является охотой на ведьм, задумано и координируется Белым домом и Министерством юстиции. Такой позор", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.