"Такой позор": Трамп увидел след Белого дома в своём судебном преследовании
Трамп уверен, что все судебные дела против него координирует Белый дом
Бывший президент США Дональд Трамп назвал адрес координационного центра, который задумал и осуществил его судебное преследование незадолго до выборов. По словам политика, управление всеми заведёнными делами осуществляется из Белого дома.
"Есть всё больше доказательств, что беспрецедентное количество дел, возбуждённых против меня, является охотой на ведьм, задумано и координируется Белым домом и Министерством юстиции. Такой позор", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Экс американский лидер уверен, что всё это делается с одной целью — помочь действующему президенту страны Джо Байдену. Таким образом республиканца хотят спасти от сильного политического оппонента.
А тем временем судебная эпопея с участием Трампа продолжает набирать обороты, несмотря на приближение президентских выборов. По мнению американских СМИ, из-за гигантских расходов на разбирательства у экс-главы Белого дома скоро могут закончиться деньги.
Flickr / Trump White House Archived