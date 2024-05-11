"Предала всех, кто её любил": Челябинцы просят признать Пугачёву иноагентом
РИА "ФедералПресс": Челябинцы выступили за признание Пугачёвой иноагентом
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey
Уехавшая из России певица Алла Пугачёва давно обратилась к Минюсту с просьбой зачислить её в ряды иноагентов. Если Примадонну всё-таки объявят таковой — поддержат ли россияне это решение, выясняли корреспонденты РИА "Федерал Пресс" и провели опрос среди жителей Челябинска.
"Такая дрянь, старая баба, умудрённая опытом. Она предала всех, кто её любил", — заявила одна из опрошенных женщин.
Челябинцы рассуждают о признании Аллы Пугачёвой иноагентом. Видео © youtube / РИА "ФедералПресс"
В результате все челябинцы единогласно выступили за признание Пугачёвой иноагентом. Артистку нарекли "вражиной", "продажной", "наглой и нахальной". Досталось и супругу Примадонны Максиму Галкину*, которого назвали "слащавым кривлякой". Кроме того, горожане заявили, что творчество семейной пары им давно неинтересно и они не желают больше видеть чету Пугачёвых – Галкиных* в России.
Ранее Life.ru писал, что Алла Пугачёва и её семья, уехав из России после начала СВО, оставили свой замок в деревне Грязь Одинцовского городского округа Подмосковья. Артистка сначала проживала в Израиле, потом переехала на Кипр. Недавно в Госдуме подняли вопрос о том, что у Пугачёвой следует конфисковать подмосковный особняк по закону о фейках в адрес ВС РФ. Также активисты предлагают наделить певицу статусом иноагента. Ну а тем временем ещё один бывший дом Пугачёвой на Истре вновь выставили на продажу, скинув 92 млн. На одном из сайтов по продаже недвижимости его заметили пользователи. Особняк общей площадью 760 кв. м находится в Солнечногорском районе.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.