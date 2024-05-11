"Предала всех, кто её любил": Челябинцы просят признать Пугачёву иноагентом

Уехавшая из России певица Алла Пугачёва давно обратилась к Минюсту с просьбой зачислить её в ряды иноагентов. Если Примадонну всё-таки объявят таковой — поддержат ли россияне это решение, выясняли корреспонденты РИА "Федерал Пресс" и провели опрос среди жителей Челябинска.

"Такая дрянь, старая баба, умудрённая опытом. Она предала всех, кто её любил", — заявила одна из опрошенных женщин.

Челябинцы рассуждают о признании Аллы Пугачёвой иноагентом. Видео © youtube / РИА "ФедералПресс"

В результате все челябинцы единогласно выступили за признание Пугачёвой иноагентом. Артистку нарекли "вражиной", "продажной", "наглой и нахальной". Досталось и супругу Примадонны Максиму Галкину*, которого назвали "слащавым кривлякой". Кроме того, горожане заявили, что творчество семейной пары им давно неинтересно и они не желают больше видеть чету Пугачёвых – Галкиных* в России.