Магнитная буря на Земле снова достигла максимума
Учёный Богачёв: Магнитная буря проходит пик, колебания вернулись к максимуму
Сияние в Ленинградской области. Обложка © Telegram / Выборг сияет
Ослабевшая ранее магнитная буря, которая сегодня накрыла Землю, опять возвращается к максимальным значениям. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
"Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня", — сказал Богачёв, отметив, что скорость солнечного ветра сейчас находится в диапазоне от 800 до 1000 километров в секунду.
Напомним, сегодня планету накрыла мощнейшая магнитная буря за последние 20 лет. По словам учёных, её сила приблизилась к отметке G5. Ожидается, что завтра на Землю обрушится сразу несколько ударов двигающегося с аномально высокой скоростью солнечного ветра и выброшенного из короны звезды вещества. Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что из-за геомагнитной бури на Солнце спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку.