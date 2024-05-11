Магнитная буря на Земле снова достигла максимума

Ослабевшая ранее магнитная буря, которая сегодня накрыла Землю, опять возвращается к максимальным значениям. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

"Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня", — сказал Богачёв, отметив, что скорость солнечного ветра сейчас находится в диапазоне от 800 до 1000 километров в секунду.