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11 мая, 15:20

Магнитная буря на Земле снова достигла максимума

Учёный Богачёв: Магнитная буря проходит пик, колебания вернулись к максимуму

Сияние в Ленинградской области. Обложка © Telegram / Выборг сияет

Сияние в Ленинградской области. Обложка © Telegram / Выборг сияет

Ослабевшая ранее магнитная буря, которая сегодня накрыла Землю, опять возвращается к максимальным значениям. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

"Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня", — сказал Богачёв, отметив, что скорость солнечного ветра сейчас находится в диапазоне от 800 до 1000 километров в секунду.

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Напомним, сегодня планету накрыла мощнейшая магнитная буря за последние 20 лет. По словам учёных, её сила приблизилась к отметке G5. Ожидается, что завтра на Землю обрушится сразу несколько ударов двигающегося с аномально высокой скоростью солнечного ветра и выброшенного из короны звезды вещества. Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что из-за геомагнитной бури на Солнце спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку.

Александра Мышляева
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