Начальник автоколонны задержан в Петербурге после падения автобуса в Мойку

В Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о ДТП с участием автобуса, упавшего в реку Мойку, задержали начальника автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

В Санкт-Петербурге задержан начальник автоколонны, организовавшей перевозку людей, после падения в реку автобуса и гибели людей. Видео © Telegram / Следком

"В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО "Такси", — говорится в записи ведомства.

По данным следствия, водителю автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения.