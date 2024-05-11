Начальник автоколонны задержан в Петербурге после падения автобуса в Мойку
Начальник автоколонны "Такси" задержан в Петербурге по делу о ДТП с автобусом
В Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о ДТП с участием автобуса, упавшего в реку Мойку, задержали начальника автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
В Санкт-Петербурге задержан начальник автоколонны, организовавшей перевозку людей, после падения в реку автобуса и гибели людей. Видео © Telegram / Следком
"В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО "Такси", — говорится в записи ведомства.
По данным следствия, водителю автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения.
Напомним, 10 мая в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами протаранил ограждение Поцелуева моста и упал в реку Мойку. По предварительной информации, 44-летнему водителю стало плохо за рулём. Погибли семь пассажиров. Компанию — владельца транспорта за последние два года штрафовали 23 раза. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль.
Кадр из видео Telegram / Следком