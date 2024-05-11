Водитель упавшего в Мойку автобуса за год получил 5 штрафов за нарушения ПДД

Водитель упавшего в реку автобуса в Санкт-Петербурге был оштрафован за нарушения ПДД пять раз в течение последнего года. В общей сложности мужчина заплатил пять тысяч рублей по административным протоколам. Об этом сообщает SHOT.

44-летнего водителя дважды штрафовали по статье "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием" и по разу — за проезд по обочине и на красный свет. Также мужчина был признан виновным в том, что не уступил дорогу машине, имевшей преимущество во время движения.