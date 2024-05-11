Водитель упавшего в Мойку автобуса за год получил 5 штрафов за нарушения ПДД
Кадры из салона автобуса за секунды до падения в реку в Петербурге. Обложка © Telegram / SHOT
Водитель упавшего в реку автобуса в Санкт-Петербурге был оштрафован за нарушения ПДД пять раз в течение последнего года. В общей сложности мужчина заплатил пять тысяч рублей по административным протоколам. Об этом сообщает SHOT.
Кадры из салона автобуса за секунды до падения в реку в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT
44-летнего водителя дважды штрафовали по статье "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием" и по разу — за проезд по обочине и на красный свет. Также мужчина был признан виновным в том, что не уступил дорогу машине, имевшей преимущество во время движения.
Напомним, 10 мая автобус с пассажирами протаранил ограждение Поцелуева моста в Санкт-Петербурге и упал в реку. Предположительно, 44-летнему водителю стало плохо за рулём. Мужчину задержали и допросили. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Спасатели подняли автобус из воды. Следствие подтвердило гибель семи пассажиров. В Сети уже появились кадры из салона автобуса за секунды до падения. Владельцем транспорта является ООО "Такси", компанию штрафовали за административные нарушения 23 раза за последние два года.