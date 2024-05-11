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Водитель упавшего в Мойку автобуса за год получил 5 штрафов за нарушения ПДД

11 мая, 11:08
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Кадры из салона автобуса за секунды до падения в реку в Петербурге. Обложка © Telegram / SHOT

Кадры из салона автобуса за секунды до падения в реку в Петербурге. Обложка © Telegram / SHOT

Водитель упавшего в реку автобуса в Санкт-Петербурге был оштрафован за нарушения ПДД пять раз в течение последнего года. В общей сложности мужчина заплатил пять тысяч рублей по административным протоколам. Об этом сообщает SHOT.

Кадры из салона автобуса за секунды до падения в реку в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

44-летнего водителя дважды штрафовали по статье "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием" и по разу — за проезд по обочине и на красный свет. Также мужчина был признан виновным в том, что не уступил дорогу машине, имевшей преимущество во время движения.

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Напомним, 10 мая автобус с пассажирами протаранил ограждение Поцелуева моста в Санкт-Петербурге и упал в реку. Предположительно, 44-летнему водителю стало плохо за рулём. Мужчину задержали и допросили. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Спасатели подняли автобус из воды. Следствие подтвердило гибель семи пассажиров. В Сети уже появились кадры из салона автобуса за секунды до падения. Владельцем транспорта является ООО "Такси", компанию штрафовали за административные нарушения 23 раза за последние два года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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