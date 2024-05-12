"Героев должны знать в лицо": Бросившимся спасать пассажиров автобуса в Петербурге вручили благодарности

Трое парней, спасших пострадавших при падении автобуса в реку Мойку в Петербурге, получили по три миллиона рублей от президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва. Для вручения благодарностей он пригласил к себе героев — Идриса Гаджиева, Шахбана Джабраилова и Мухаммада Гасанова. Кремлёв поблагодарил мужчин за смелость, а также за быструю и самоотверженную реакцию.