"Героев должны знать в лицо": Бросившимся спасать пассажиров автобуса в Петербурге вручили благодарности
Спасавшим людей из упавшего в реку автобуса в Петербурге вручили по 3 млн рублей
Трое парней, спасших пострадавших при падении автобуса в реку Мойку в Петербурге, получили по три миллиона рублей от президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва. Для вручения благодарностей он пригласил к себе героев — Идриса Гаджиева, Шахбана Джабраилова и Мухаммада Гасанова. Кремлёв поблагодарил мужчин за смелость, а также за быструю и самоотверженную реакцию.
"Героев должны знать в лицо! Все помнят о вчерашнем ДТП в Санкт-Петербурге, об этой трагедии. Парни, рискуя своей жизнью, бросились спасать невинных граждан. Такой подвиг точно достоин уважения", — написал Кремлёв.
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв вручил по три миллиона рублей героям, спасавшим пострадавших из упавшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса. Видео © Telegram / Умар Кремлёв
Напомним, 10 мая в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами пробил ограждение Поцелуева моста и свалился в реку Мойку. Известно, что 44-летнему водителю стало плохо за рулём, по данным СК РФ, ему не предоставляли полноценный отдых несколько дней. Погибли семь пассажиров. Компанию – владельца транспорта за последние два года штрафовали 23 раза. Начальник автоколонны задержан в рамках уголовного дела.
Кадр видео Telegram / Умар Кремлёв