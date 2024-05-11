На катер клали и откачивали: Судоводитель рассказал, как спасали людей из затонувшего в Мойке автобуса
Судоводитель помогал спасать пассажиров автобуса, упавшего в реку в Петербурге
Спасение пассажиров из автобуса, рухнувшего в реку Мойку. Обложка © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга
Судоводитель группы быстрого реагирования организации "Безопасность судоходства" Филипп Авдеев застал страшную аварию с автобусом на пробежке во время обеденного перерыва и сразу же отправился на базу. Он сел в катер и быстро прибыл к месту происшествия. По его словам, в тот момент на месте трагедии уже работали двое спасателей, а позже подключились ещё двое водолазов и другие катера.
"На катер клали, откачивали аппаратами ИВЛ. Ни один из людей не подавал признаков жизни. Дальше развозили по автомобилям скорой помощи", — приводит его слова 78.ru.
Напомним, 10 мая в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами протаранил ограждение Поцелуева моста и упал в реку Мойку. В Сети опубликованы кадры из салона за секунды до ЧП. По предварительной информации, 44-летнему водителю стало плохо за рулём. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Следствие подтвердило гибель семи пассажиров. Владельцем транспорта является ООО "Такси", за последние два года компанию уже штрафовали 23 раза. За водителем автобуса также числится пять штрафов за нарушения ПДД.