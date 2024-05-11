На катер клали и откачивали: Судоводитель рассказал, как спасали людей из затонувшего в Мойке автобуса

Судоводитель группы быстрого реагирования организации "Безопасность судоходства" Филипп Авдеев застал страшную аварию с автобусом на пробежке во время обеденного перерыва и сразу же отправился на базу. Он сел в катер и быстро прибыл к месту происшествия. По его словам, в тот момент на месте трагедии уже работали двое спасателей, а позже подключились ещё двое водолазов и другие катера.