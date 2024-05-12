В Совфеде допустили переговоры с Украиной только о целях СВО

Российская сторона всегда остаётся открытой для проведения переговоров с Украиной, но не о капитуляции РФ, а о реализации целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.

"Говорить о так называемом мирном плане Зеленского как основе переговоров — нонсенс. Мы всегда готовы к переговорам, но не о капитуляции России, а о реализации тех целей, которые изначально были поставлены перед специальной военной операцией", — сказал Чижов в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что переговоры начнутся тогда, когда Россия увидит готовность к ним со стороны Украины. Сенатор также выразил сомнение в гипотетической готовности правящего в Киеве режима, который полностью себя дискредитировал.

Он назвал фикцией грядущий саммит в Швейцарии, на котором "формула мира" Зеленского будет предана огласке. Россия туда не поедет даже в случае получения официального приглашения, объяснил парламентарий. По его словам, данный саммит являет собой лишь очередную попытку продавить нежизнеспособный план, который не берёт в учёт интересы России.