В Совфеде допустили переговоры с Украиной только о целях СВО
Сенатор Чижов отметил готовность РФ к переговорам с Киевом, но лишь о целях СВО
Российская сторона всегда остаётся открытой для проведения переговоров с Украиной, но не о капитуляции РФ, а о реализации целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
"Говорить о так называемом мирном плане Зеленского как основе переговоров — нонсенс. Мы всегда готовы к переговорам, но не о капитуляции России, а о реализации тех целей, которые изначально были поставлены перед специальной военной операцией", — сказал Чижов в беседе с РИА "Новости".
Он отметил, что переговоры начнутся тогда, когда Россия увидит готовность к ним со стороны Украины. Сенатор также выразил сомнение в гипотетической готовности правящего в Киеве режима, который полностью себя дискредитировал.
Он назвал фикцией грядущий саммит в Швейцарии, на котором "формула мира" Зеленского будет предана огласке. Россия туда не поедет даже в случае получения официального приглашения, объяснил парламентарий. По его словам, данный саммит являет собой лишь очередную попытку продавить нежизнеспособный план, который не берёт в учёт интересы России.
"В июне в Швейцарии, как известно, собирается некая посиделка, на которую, я так понимаю, больше половины потенциальных участников не хочет ехать, а если поедет, то без энтузиазма", — заключил Чижов, добавив, что никакие конференции по Украине без участия России результата не принесут.
Напомним, что саммит планируется провести в швейцарском городе Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Главной темой для обсуждения станет "формула мира" Владимира Зеленского. 160 делегаций из разных стран получили приглашение для участия в конференции, однако российской среди них нет. В Кремле считают, что формат, не предусматривающий присутствия России, лишён смысла и не может по определению быть успешным. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что некоторые государства поедут в Швейцарию летом лишь для того, чтобы донести до присутствующих бессмысленность обсуждения вопросов конфликта при отсутствии РФ.
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